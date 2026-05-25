Afrique: Diplomatie - De nouveaux ambassadeurs accrédités au pays

Les ambassadeurs de la Belgique, de la Norvège, du Maroc, du Vatican, du Royaume Uni de Grande Bretagbe et d'Irlande du Nord ont présenté, samedi 23 mai, au Palais du peuple, leurs lettres de créance au président de la République, Denis Sassou N'Guesso.

Relwende Kisito Ouédraogo : le diplomate représente le Vatican. Le Saint-Siège entretiennent les relations depuis 2017, année au cours de laquelle les deux parties ont signé un accord-cadre couvrant les domaines de la diplomatie, la santé et l'éducation.

Emmanuelle Plissart De Foy, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Belgique place son mandat sous le signe de la poursuite de la coopération, jugée excellente, que son pays entretient avec le Congo. Celle-ci repose essentiellement sur la diversification des échanges économiques et le dialogue politique.

Bekken Bjorn Klouman, en présentant ses lettres de créances au président de la République du Congo, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Norvège a salué l'engagement du chef de l'Etat congolais en matière de protection de l'environnement.

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El Berrak Najoua, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Maroc, a souligné la solidité des relations de coopération et d'amitié entre le Royaume Chérifien et le Congo. Lesquelles relations sont appelées à se consolider.

Zoé Warren Mvo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume-Uni de Grande Bretagn et d'Irlande du Nord a pris l'engagement de renforcer les relations entre le Congo et ces deux pays en accordant une attention particulière à la protection des forêts du Bassin du Congo.