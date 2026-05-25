Congo-Kinshasa: Suspension des vols à Bunia pour limiter la propagation de l'épidémie d'Ebola

Face à la menace croissante de l'épidémie d'Ebola en Ituri, les autorités congolaises passent à un niveau supérieur dans les mesures de prévention. Le gouvernement a décidé de suspendre, dès ce samedi 23 mai, tous les vols à destination et en provenance de Bunia, principale ville touchée par la situation sanitaire.

Dans un communiqué officiel, le ministère des Transports, Voies de communication et désenclavement a annoncé samedi la suspension de tous les mouvements d'aéronefs à l'aéroport de Bunia, et ce, jusqu'à nouvel ordre.

Désormais, aucun avion n'est autorisé à atterrir ni à décoller de cette ville. La mesure s'applique à l'ensemble des vols, qu'ils soient commerciaux, privés ou spéciaux excepté le trafic humanitaire et sanitaire.

Les autorités précisent que cette décision s'inscrit dans le cadre des mesures sanitaires exceptionnelles prises pour contenir la propagation du virus Ebola. L'objectif est de limiter les déplacements pouvant favoriser la transmission de la maladie, notamment entre les zones infectées et le reste du pays, voire au-delà des frontières.

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Les compagnies aériennes, les équipages et les exploitants sont ainsi appelés à respecter strictement les consignes sanitaires et sécuritaires émises par les services compétents.

Des dérogations pour les opérations humanitaires

Malgré ces restrictions strictes, le gouvernement congolais prévoit des exceptions. Les vols humanitaires, sanitaires ou d'urgence pourront être autorisés, mais uniquement après une approbation spéciale des autorités aéronautiques et sanitaires.

Cette disposition vise à permettre la continuité des opérations essentielles, notamment l'acheminement du personnel médical, du matériel sanitaire et de l'aide humanitaire indispensable à la riposte.

Protéger les populations

Le ministère des Transports justifie cette mesure conservatoire par la nécessité de protéger les passagers, les équipages et le personnel aéroportuaire, tout en réduisant les risques de propagation du virus à d'autres régions.

Les usagers sont invités à se rapprocher des services compétents pour obtenir des informations complémentaires et s'adapter à cette nouvelle situation.

Une vigilance accrue dans un contexte préoccupant

Cette décision intervient alors que la RDC fait face à une nouvelle flambée d'Ebola dans l'Est du pays. Les autorités sanitaires et leurs partenaires multiplient les actions pour contenir l'épidémie, dans un contexte déjà marqué par des défis sécuritaires et logistiques.

La suspension des vols à Bunia apparaît ainsi comme une mesure forte, destinée à ralentir la propagation du virus et à renforcer le dispositif global de riposte.

Dans la ville de Bunia, des centaines de personnes sont atteintes par la maladie, et une centaine d'autres en sont décédées.