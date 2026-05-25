Congo-Kinshasa: Fin de la crise institutionnelle entre l'Assemblée provinciale et l'exécutif du Sud-Kivu

La crise institutionnelle qui opposait depuis plusieurs mois l'Assemblée provinciale du Sud-Kivu à l'exécutif provincial connaît désormais son épilogue. Un accord de paix et d'entente a été signé ce samedi 23 mai à Kinshasa entre les différentes parties, mettant fin à des tensions marquées notamment par une motion de censure contre le gouverneur.

La signature de cet accord est intervenue à l'issue de discussions organisées au Palais du Peuple, sous la présidence du deuxième vice-président du Sénat et notable du Sud-Kivu, Norbert Basengezi Katintima. Plusieurs figures politiques nationales et provinciales ont pris part aux échanges, notamment le président de l'Assemblée nationale, des sénateurs, des députés nationaux et provinciaux du Sud-Kivu, ainsi que des représentants du gouvernement central et des partis politiques.

Ces concertations ont permis de rapprocher les positions entre l'Assemblée provinciale, le gouverneur et le vice-gouverneur, après plusieurs semaines de tensions.

« L'accord de la Pentecôte » pour tourner la page des divisions

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Pour Norbert Basengezi Katintima, cet accord, qualifié d'« accord de la Pentecôte », marque une étape importante dans la recherche de la stabilité politique dans la province.

« Nous célébrons comme Sud-Kivu cet accord de paix et d'entente. Il y avait des conflits qui nous déchiraient, mais aujourd'hui nous nous sommes entendus entre les députés provinciaux, le gouverneur et son vice-gouverneur. Le Chef de l'État nous a demandé de nous concentrer sur ce qui nous unit et de laisser de côté ce qui nous divise », a-t-il déclaré.

Deux documents majeurs ont été signés à cette occasion : un code de bonne conduite et un acte d'engagement entre les députés provinciaux et l'exécutif. Ces textes visent à encadrer les relations institutionnelles et à promouvoir une gouvernance apaisée dans la province.

Un appel à la responsabilité en période de crise sécuritaire

Le deuxième vice-président du Sénat a également insisté sur la nécessité d'éviter les conflits politiques internes, dans un contexte déjà marqué par des défis sécuritaires.

« Il était honteux et confus pour nous de commencer une guerre politique dans une autre guerre », a-t-il souligné, appelant à mettre fin aux divisions.

La question de la motion de censure

Concernant la motion de censure initiée contre le gouverneur, notamment pour des accusations de mauvaise gestion, Norbert Basengezi Katintima a tenu à rappeler que les règles de fonctionnement de l'Assemblée provinciale doivent être respectées.

Il a précisé que ce type de démarche reste encadré par une procédure légale clairement définie, suggérant ainsi que toute action parlementaire devra désormais se conformer strictement au cadre institutionnel.

Avec la signature de cet accord, les autorités espèrent un retour au calme et à la coopération entre les institutions provinciales. L'objectif affiché est de créer un climat favorable à la bonne gouvernance et au développement du Sud-Kivu.

Après plusieurs semaines de tensions, les regards sont désormais tournés vers la mise en oeuvre effective des engagements pris, condition essentielle pour éviter une nouvelle crise et renforcer la stabilité institutionnelle dans la province.