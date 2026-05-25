Cote d'Ivoire: Pentecôte - Aux origines de la fête qui marque la naissance de l'Église

Les Chrétiens de Côte d'Ivoire et du monde entier célèbre ce dimanche 24 mai 2026 la fête de la Pentecôte. Célébrée cinquante jours après Pâques, la Pentecôte occupe une place centrale dans la foi chrétienne.

Pour l'Église catholique, cette fête commémore la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres réunis à Jérusalem après la résurrection du Christ. Elle est souvent considérée comme l'acte de naissance de l'Église chrétienne.

Le mot « Pentecôte » vient du grec pentêkostê, qui signifie « cinquantième ». La célébration intervient en effet cinquante jours après Pâques et dix jours après l'Ascension. Mais avant d'être chrétienne, cette fête trouve ses racines dans la tradition juive. Elle correspond à la fête de Chavouot, célébrée sept semaines après la Pâque juive, et qui rappelle notamment le don de la Loi à Moïse sur le mont Sinaï.

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Selon le récit biblique des Actes des Apôtres, les disciples de Jésus étaient réunis lorsqu'un bruit semblable à un violent coup de vent remplit la maison. Des « langues de feu » apparurent alors au-dessus de chacun d'eux. Remplis de l'Esprit Saint, les apôtres commencèrent à parler différentes langues et à annoncer l'Évangile aux peuples venus de divers horizons.

Pour l'Église catholique, cet événement symbolise l'universalité du message chrétien. Grâce à l'Esprit Saint, les disciples passent de la peur à la mission. Ils sortent proclamer publiquement la résurrection du Christ et commencent à baptiser les premiers croyants. Selon la tradition chrétienne, plusieurs milliers de personnes rejoignent alors la communauté naissante.

La Pentecôte est également la fête de l'Esprit Saint, troisième personne de la Trinité, aux côtés du Père et du Fils. L'Église enseigne que cet Esprit continue d'agir dans la vie des croyants en leur donnant sagesse, courage et discernement. Cette célébration clôt le temps pascal et ouvre la mission de l'Église dans le monde.

Aujourd'hui encore, la Pentecôte demeure une fête majeure du calendrier catholique. Messes, veillées de prière, rassemblements diocésains et pèlerinages marquent ce temps spirituel vécu comme un appel à l'unité, à la paix et au témoignage de la foi chrétienne.