Cote d'Ivoire: Pentecôte 2026 - À Sainte Monique du Plateau Dokui, le Père Ange-Camille Coulibaly N'Golo appelle à une foi authentique et à la paix

En ce dimanche de Pentecôte, célébré cinquante jours après Pâques, le Père Ange-Camille Coulibaly N'Golo Ange Camille, de la Paroisse Sainte Monique Plateau Dokui, a invité les fidèles à accueillir l'Esprit Saint comme une force de transformation intérieure, de justice et de paix dans un monde marqué par les divisions, les violences et les manipulations.

Dans son homélie prononcée ce dimanche 24 mai 2026, le prêtre est revenu sur le récit biblique de la Pentecôte, tiré du livre des Actes des Apôtres (2, 1-11), qui relate la descente de l'Esprit Saint sur les Apôtres, la Vierge Marie et leurs proches.

Ce cinquantième jour après Pâques coïncide avec Chavouot, fête juive commémorant le don de la Loi à Moïse. Selon les Écritures, un bruit semblable à « un violent coup de vent » remplit la maison où se trouvaient les disciples, avant qu'« une sorte de feu qui se partageait en langues » ne se pose sur chacun d'eux. Remplis de l'Esprit Saint, ils se mirent alors à parler en diverses langues, suscitant l'étonnement de la foule rassemblée, chacun les entendant dans sa propre langue.

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S'appuyant sur ce passage, le Père Ange-Camille Coulibaly N'Golo a souligné que la Pentecôte manifeste la présence vivante de Dieu au milieu de son peuple et rappelle la mission confiée aux chrétiens : témoigner de la paix du Christ dans leurs actes quotidiens. « La paix de Jésus demeure la réalisation permanente de la promesse du Christ », a-t-il insisté, exhortant les fidèles à être des artisans de concorde dans l'Église, la famille et la société.

Dans un message empreint de gravité, le célébrant a dénoncé certaines dérives contemporaines, notamment « la manipulation de la vérité pour des avantages personnels », les mensonges, l'hypocrisie et les compromissions qui fragilisent le vivre-ensemble. Pour lui, le chrétien est appelé à une cohérence de vie, fondée sur une foi sincère et crédible. « Notre monde semble parfois privé de l'Esprit de vérité. Pourtant, nous sommes appelés à annoncer les merveilles de Dieu et à devenir des témoins authentiques », a-t-il déclaré.

Le Père Ange-Camille N'Golo Coulibaly a également rappelé que les dons et les talents sont variés, mais qu'ils procèdent d'un même Esprit, invitant les fidèles à se mettre au service de la justice, du bien commun et de la paix sociale. Concluant son homélie, il a exhorté les croyants à opérer des changements concrets dans leur manière de vivre, afin de bâtir une société plus fraternelle et plus juste.

« Demandons la grâce de vivre une foi authentique, fidèle au service de Dieu et à la paix », a-t-il conclu dans une prière, avant que l'assemblée ne réponde par un vibrant « Amen ». La messe a été présidée par le Révérend Père Jean Marc Marcel Ossépé Abbé, Curé de la paroisse Sainte Monique du Plateau Dokui.