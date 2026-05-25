Congo-Brazzaville: Football - Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Azerbaïdjan, Bulgarie, Chypre, Lettonie, Géorgie, Israël et Turquie)

Azerbaïdjan, 33e et dernière journée, 1re division

Sur le grill avant cette dernière journée, Qabala a battu Shamakhi 3-1, avec un but de l'international congolais Domi Jaurès Massoumou. A la 31e minute, alors que le score était d'un but partout, Ba Loua centre de la droite pour Massoumou qui efface son défenseur d'une feinte puis frappe du gauche au ras du poteau opposé. Son neuvième but de la saison.

Une ultime mais vaine victoire pour le promu, qui retourne en deuxième division.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Sumqayit clôt sa saison par un revers à domicile face à Qarabag (3-4). Simon Nsana, titulaire, manque de rigueur au marquage d'Addai, sur le 2-0 des visiteurs. Il a été remplacé à la 67e minute, à 1-3.

Jérémie Gnali, lui, n'était pas dans le groupe de Qarabag.

Battu à la maison par le Sabah Bakou, qui termine à la première place, Turan se classe troisième et disputera les qualifications pour la Ligue Europa Conférence.

Titulaire, Mark Mampassi s'est distingué par un centre en retrait décisif pour Guseynov, qui réduit l'écart à la 86e minute.

Bulgarie, 7e et dernière journée des play-offs, 1re division

Déjà assuré du maintien, le Lokomotiv Sofia chute à Varna (0-3), sans Ryan Bidounga, absent de la feuille de match. Messie Biatoumoussoka est resté sur le banc.

Les deux défenseurs sont en fin de contrat en juin.

Chypre, 36e et dernière journée, 1re division

Pafos bat l'APOEL 2-0. Remplaçant, Mons Bassouamina est entré à la 66e minute. Déchu de son titre, Pafos est quatrième et devra donc remporter la finale de la Coupe, le 29 mai, pour se qualifier pour l'Europe.

Lettonie, 14e journée, 1re division

Daugavpils croque Ogre United (3-1) avec Ceti Taty Tchibanda titulaire en défense centrale.

Géorgie, 14e journée, 1re division

Dila Gori concède le nul vierge face au Dinamo Tbilissi (0-0). Titulaire, le capitaine Romaric Etou a été remplacé dès la 30e minute sur blessure.

Israël, 35e et avant-dernière journée, 1re division

Remplaçant au coup d'envoi, Fernand Mayembo est entré en jeu à la pause lors de la défaite de l'Hapoel Tel Aviv sur le terrain du Maccabi Haïfa (1-4). Le score était d'un but partout. Sur le quatrième but adverse, il est un peu court pour contrer la balle de Gabay (83e min).

L'Hapoel, promu l'été dernier, reste quatrième avec 7 points d'avance sur son adversaire du jour, et est assuré de jouer les qualifications de la Ligue Europa Conférence, quel que soit le résultat de son dernier match.

Turquie, finale de la Coupe

Konyaspor perd contre Trabzonspor (1-2) et ne disputera donc pas de Coupe d'Europe la saison prochaine. Pour ce match capital, Ilhan Palut avait choisi de laisser Yhoan Andzouana sur le banc. Pari perdu.