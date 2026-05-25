Sénégal: Popenguine - Mgr Martin Boucar Tine appelle les jeunes à demeurer dans l'espérance malgré les difficultés

L'évêque de Kaolack et chargé du laïcat, Martin Boucar Tine, a exhorté dimanche les jeunes marcheurs de la 138 édition du pèlerinage marial de Popenguine à demeurer dans l'espérance et la confiance en Dieu, malgré les difficultés du monde actuel.

S'exprimant à l'accueil des milliers de jeunes pèlerins ayant rallié la cité mariale à pied, le prélat s'est réjoui de la forte mobilisation des fidèles venus manifester leur foi à travers cette marche spirituelle.

"C'est avec joie que nous les avons accueillis. Comme chaque année, ils sont venus très nombreux et nous rendons grâce au Seigneur pour cette mobilisation de la part des jeunes", a-t-il déclaré.

Selon lui, cette marche traduit à la fois, la foi des jeunes en Dieu et leur confiance envers la Vierge Marie.

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"Marie, comme mère de Jésus, nous sommes sûrs que, passant par elle, nos prières seront toujours exaucées auprès de son fils", a souligné Mgr Tine.

Dans son message aux pèlerins, l'évêque de Kaolack a surtout insisté sur la nécessité de garder courage et espérance dans un contexte mondial marqué par de nombreuses épreuves.

"N'ayons pas peur. Même si le monde est difficile, même si le monde est ce qu'il est aujourd'hui, avec tout ce que nous vivons comme difficultés, soyons sûrs que Dieu ne nous abandonne jamais", a-t-il lancé aux marcheurs.

Le religieux a invité les jeunes à suivre l'exemple de la Vierge Marie, à persévérer malgré les obstacles et à continuer d'avancer avec foi.

"L'espérance ne déçoit jamais. Et celui qui a Dieu comme espérance ne sera jamais déçu", a insisté Martin Boucar Tine.