Sénégal: Coupe du Sénégal dames - Les Aigles de la Médina sacrés pour la troisième fois d'affilée

24 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les Aigles de la Médina ont remporté la finale dames de la Coupe du Sénégal, en dominant (2-0) l'AS Bambey , ce dimanche au Stade Léopold Sedar Senghor.

Les buts des filles de la Médina ont été inscrits par Maty Cissokho(15e mn) et Ndeye Awa Casset ( 46e mn).

Avec ce troisième trophée d'affilée et le sixième de son histoire en Coupe nationale, le club médinois continue de dominer le football féminin.

Meilleure formation du championnat d'élite féminine et actuelle leader du championnat, l'équipe de la Médina est en train d'écrire l'histoire du football féminin Sénégalais.

Les Aigles de la Médina en remporté la Coupe du Sénégal en 2005, 2006, 2009, 2024 et 2025, 2026.

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