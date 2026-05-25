Sénégal: Popenguine - La foi en bandoulière, les marcheurs communient dans la joie du Christ

Popenguine (Mbour) — Des milliers de pèlerins marcheurs ont convergé dimanche, peu après 15h30, vers la cité mariale de Popenguine, dans une ambiance de ferveur religieuse et de communion fraternelle, marquant l'un des temps forts de la 138e édition du pèlerinage marial, a constaté l'APS.

Sous un soleil ardent, les différents groupes venus des diocèses du Sénégal ont fait leur entrée dans la ville au rythme des cantiques, des prières et des battements de tam-tam improvisés.

Chapelets autour du cou, croix accrochées à la poitrine et pancartes brandies au-dessus de la foule, les marcheurs avançaient dans une atmosphère mêlant fatigue physique et joie spirituelle.

Les visages ruisselants de sueur et les pieds blanchis par la poussière traduisaient la rudesse de la marche reliant notamment le Cap des Biches, dans le département de Rufisque, à Popenguine, dans le département de Mbour.

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Malgré l'épuisement, plusieurs pèlerins continuaient de chanter, de danser ou de prier à l'approche du sanctuaire marial. Pour nombre d'entre eux, cette marche constitue avant tout un acte de foi et de dévotion envers la Vierge Marie.

"On marche uniquement pour Maman Marie. Même s'il fallait marcher jusqu'à demain, on le ferait", témoigne Erman Tendeng, participant au pèlerinage depuis 2007.

Venue du diocèse de Keur Massar, Valentine Mendy dit avoir vécu cette marche dans la sérénité. "J'ai juste prié Maman Marie et elle m'a allégé la tâche", confie-t-elle à son arrivée à Popenguine.

Le pèlerinage de Popenguine continue également de symboliser le vivre-ensemble sénégalais, dans un contexte de coexistence harmonieuse entre musulmans et chrétiens.

Ibrahima Faye, musulman participant pour la première fois à la marche, dit être venu découvrir "comment nos frères et soeurs chrétiens vivent leur foi et leur courage", saluant l'accueil et la solidarité observés tout au long du trajet.

"Cela montre que musulmans et chrétiens vivent ensemble dans la paix", réagit pour sa part Lucie Badji, pèlerine comptant une quinzaine de participations à l'événement.

Le pèlerinage marial de Popenguine prendra fin lundi avec la messe solennelle qui sera présidée par l'évêque de Ziguinchor, Jean-Baptiste Valter Manga.