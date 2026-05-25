Afrique: BAL 2026 - RSSB Tigers rejoint Al Ahly en demi-finales

24 Mai 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Le Rwanda Social Security Board Tigers (RSSB Tigers) a rejoint en demi-finale de la Basketball Africa League Al Ahly, après avoir dominé le FUS Rabat sur l'ensemble des matchs aller et retour des quarts de finale.

Le RSSB Tigers avait largement dominé le FUS Rabat lors du quart de finale aller (95-72). Même si les Rwandais se sont inclinés 98 à 99 au match retour, le score cumulé des deux rencontres leur permet de s'imposer par 193 points à 171.

L'équipe rwandaise rejoint ainsi en demi-finale Al Ahly d'Égypte, qui a éliminé l'ASC Ville de Dakar un peu plus tôt dans la journée.

Les quarts de finale retour se poursuivent lundi avec les affiches suivantes :

Club Africain - Al Ahly Tripoli à 14h GMT

Petro de Luanda - Dar City à 17h GMT

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