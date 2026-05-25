Congo-Kinshasa: Haut-Uélé - Un militaire condamné à mort pour meurtre à Mungbere

Le Tribunal militaire de garnison d'Isiro a condamné, vendredi 22 mai, le sergent Israël Tshimanga à la peine capitale. Ce militaire des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) était poursuivi pour le meurtre d'un habitant du territoire de Mungbere, la semaine dernière. Cette affaire a suscité une vive émotion au sein de la population de cette entité située à environ 100 kilomètres d'Isiro, dans la province du Haut-Uélé.

Les faits remontent à mercredi dernier, aux environs d'une heure du matin. Selon les informations présentées au tribunal, le sergent Tshimanga, âgé d'une trentaine d'années et affecté à la 3e compagnie du Bataillon indépendant déployé à Mungbere, s'est introduit au domicile d'un jeune homme de 27 ans.

Une altercation s'en est suivie, au terme de laquelle le militaire a ouvert le feu à bout portant, tuant instantanément la victime. Dans sa fuite, il a tiré plusieurs coups de feu en l'air, semant la panique dans le quartier.

Un procès en flagrance

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Arrêté et déféré devant la justice, le prévenu a été jugé en audience foraine, dans le cadre d'une procédure en flagrance. Trois chefs d'accusation ont été retenus contre lui : meurtre, dissipation de munitions et abandon de poste.

Lors des débats, la défense a tenté de plaider non coupable, évoquant notamment l'absence d'un certificat de décès dans le dossier. Un argument rapidement rejeté par le tribunal, qui s'est appuyé sur les témoignages jugés crédibles et concordants.

À l'issue de l'audience, les juges ont reconnu le sergent coupable des faits qui lui sont reprochés et ont prononcé la peine de mort.

Toutefois, la juridiction militaire a accordé au condamné un délai de cinq jours à compter de la date du verdict pour introduire un recours en appel.