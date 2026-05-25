Congo-Kinshasa: Plus de 30 corps de civils découverts à Mambasa (Société civile)

La situation sécuritaire continue de se détériorer fortement dans le territoire de Mambasa, en province de l'Ituri. En l'espace de deux jours, plus de trente corps de civils ont été découverts par la population locale, selon l'organisation de défense des droits humains Protection Plus. L'ONG évoque des tueries attribuées aux rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF), qui auraient mené de récentes incursions dans plusieurs entités de ce territoire. Une information non encore confirmée par des sources officielles.

Des découvertes macabres dans plusieurs localités

Dans un communiqué, Protection Plus se dit profondément préoccupée par l'ampleur des violences, notamment dans les zones de Walese-Karo et Babila Babombi.

L'organisation rapporte qu'au moins 17 corps sans vie ont été découverts samedi dans le village de Kidini, en chefferie des Walese-Karo. Selon des sources locales, ces victimes auraient été prises en otage lors des attaques menées par les ADF dans les localités de Darsalam, Muchanga et Mutufei, avant d'être exécutées.

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Par ailleurs, 15 autres corps ont été retrouvés aux environs du village d'Alima : 10 à Kaseli, 5 dans un champ à Kasaï.

Ces victimes seraient également liées à une récente attaque sanglante attribuée au même groupe armé.

Un bilan provisoire dans une zone difficile d'accès

Protection Plus souligne que ce bilan reste provisoire, plusieurs corps se trouvant encore dans des zones difficilement accessibles en raison de l'insécurité persistante.

L'organisation dénonce des tueries qu'elle qualifie de barbares et appelle les autorités congolaises à agir de toute urgence pour protéger les populations civiles et mettre fin aux exactions.

Contacté par Radio Okapi, l'administrateur du territoire de Mambasa a indiqué qu'il se prononcera officiellement une fois toutes les informations vérifiées auprès de ses services.

Il a toutefois assuré que des dispositions sont déjà en cours pour lancer des opérations contre les groupes armés responsables de ces attaques.

Les attaques et tueries attribuées aux ADF se sont multipliées ces derniers mois dans le territoire de Mambasa.