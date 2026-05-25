Sénégal: Après le limogeage de Sonko, l'Assemblée nationale convoque une réunion d'urgence

Le président de l'Assemblée nationale a convoqué ce dimanche à 15h une réunion d'urgence du Bureau de l'institution, dans un contexte marqué par le limogeage d'Ousmane Sonko.

Cette initiative intervient alors que l'attention se porte sur les députés de la majorité, dont plusieurs demeurent proches de l'ancien Premier ministre. Ce nouveau tournant politique suscite de nombreuses interrogations sur les équilibres internes au sein du pouvoir.

Bien que l'ordre du jour de la rencontre n'ait pas été rendu public, les spéculations se multiplient autour d'un éventuel retour rapide de Sonko à l'Assemblée nationale, porté par ses soutiens au sein de l'hémicycle.