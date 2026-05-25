Tunisie: Grafiflow - Un tiers-lieu consacré au livre et aux Arts

Aujourd'hui, ce lieu entame une nouvelle vie, pour offrir une suite à une longue et belle histoire. Un collectif passionné s'est attelé à cette renaissance. Chacun, avec son regard, son savoir, sa sensibilité, a posé une pierre à cet édifice.

Un jardin sauvage dont la splendeur refuse d'être domestiquée, un sentier serpentin où vous accueille Mabrouka, la petite ânesse, et les poules, ses compagnes caquetantes. Tout au bout, dressée au coeur de ce paysage champêtre, une grande bâtisse qui fut autrefois le haut lieu de tout ce qui s'écrivait et se lisait en Tunisie. L'imprimerie historique Grafi est un lieu que tout ami du livre connaissait.

Elle était née du rêve d'un homme. Il avait construit cette imprimerie, lui avait accolé sa maison, y a passé des années, des nuits, une vie. Il y a conçu des livres, des catalogues d'artistes, des affiches, des souvenirs. Il y a laissé son souffle, sa passion, son imagination.

Puis le temps, et les tournants technologiques ont fait leur oeuvre. Les vieilles machines se sont tues, les rouleaux de papier ont cessé d'arriver.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Naceur Jeljeli, un autre amoureux du livre, fondateur de Simpact, a racheté ce lieu. Non pour conquérir, non pour s'agrandir, mais pour recueillir une mémoire, pour accepter et transmettre ce que les murs avaient conservé.

Pendant des années, le lieu est resté préservé, immobile, non pas oublié mais en attente. Les machines ont rouillé, les murs ont vieilli, les arbres ont continué de pousser. Soixante- dix palmiers, insolites au milieu de cette terre d'orangeraies.

Aujourd'hui, ce lieu entame une nouvelle vie, pour offrir une suite à une longue et belle histoire.

Sous le nom de Grafiflow, il commence sa seconde vie. Un collectif passionné s'est attelé à cette renaissance. Chacun avec son regard, son savoir, sa sensibilité a posé une pierre à cet édifice. Une architecte talentueuse en a rêvé la scénographie. Un livre consacré à l'art vu et présenté autrement s'est miraculeusement achevé à temps.

Les artistes ont accepté d'exposer avant même que la peinture des murs ne soit sèche. Le jardin a perdu son aspect sauvage tout en restant magnifiquement paysagé. Les vieilles machines d'imprimerie sont revenues, en tant qu'éléments de mémoire et de décoration. Des coins de lecture ont été aménagés, un cercle de lecture invité à y tenir ses rencontres. Une ligne de papeterie, créée par une artiste, lancée pour l'occasion.

'Un programme d'activités enfantines inauguré dès cette ouverture. Et un calendrier d'activités toujours en relation avec le livre, l'art, le bien-être, proposé aux amis de Grafiflow.