Afrique: Journée de l'Afrique à Tunis - Diplomates africains et MAE tunisien unis autour du football et de la fraternité

Dans le cadre des festivités de la Journée de l'Afrique, célébrée chaque année le 25 mai, une rencontre amicale de football s'est tenue hier à Olympia Sky, opposant les diplomates africains accrédités en Tunisie à l'équipe du ministère tunisien des Affaires étrangères.

Cette édition 2026 est placée sous le thème "Assurer la disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs afin d'atteindre les objectifs de l'Agenda 2063".

Avant le coup d'envoi de la rencontre, les hymnes tunisien et de l'Union africaine ont été exécutés dans une atmosphère solennelle et empreinte de fraternité africaine. Les ressortissantes congolaises et gabonaises ont ensuite animé la cérémonie à travers une course de relais, suivie de prestations de danses africaines qui ont apporté une touche festive et chaleureuse à l'événement.

Dans une ambiance conviviale et fraternelle, la rencontre a été rythmée par des prestations de musique et de danses africaines autour d'une chorégraphie qui a émerveillé les invités et les spectateurs présents.

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À l'issue du match, les diplomates africains se sont imposés sur le score de 2 buts à 1. Les célébrations se poursuivront lundi au Radisson Blu Hotel & Convention Center Tunis, où la gastronomie africaine sera à l'honneur, accompagnée de chants et de danses traditionnelles africaines.

Cette fête sera rehaussée par la présence de Monsieur Mohamed Ali Nafti Ministre tunisien des Affaires étrangères ainsi que de la doyenne des ambassadeurs africains, Son Excellence Madame Nsang Ndong Nsuga Gertrudis, Ambassadrice de la République de Guinée équatoriale à Tunis.

Arrivée au terme de son mandat en Tunisie après sa nomination en qualité d'ambassadrice au Maroc, elle a exprimé son émotion et gardera de très bons souvenirs de son séjour tunisien.

L'événement s'est déroulé en présence des ambassadeurs et représentants diplomatiques de plusieurs pays africains, notamment du Cameroun, de l'Algérie, du Maroc , du Gabon, de la République démocratique du Congo, du Burkina Faso, du Soudan, de la Mauritanie et du Mali, ainsi que de plusieurs hauts cadres et membres du cabinet du ministre tunisien des Affaires étrangères.