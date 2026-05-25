Afrique: 66 pays sans visa pour les Tunisiens - La liste complète en 2026

La Tunisie occupe la 69e place mondiale dans le Henley Passport Index 2026, avec 66 destinations accessibles sans visa préalable ou via des facilités d'entrée (eVisa, visa à l'arrivée ou autorisation électronique). Ce classement international, qui évalue 199 passeports en fonction de la liberté de voyage de leurs détenteurs, confirme une hiérarchie mondiale fortement contrastée entre les États.

Selon les données officielles du classement, les passeports les plus puissants du monde sont dominés par un groupe restreint de pays offrant une très large mobilité internationale. Singapour arrive en première position mondiale avec 192 destinations accessibles, confirmant sa domination en matière de liberté de voyage.

Il est suivi par un trio composé du Japon, de la Corée du Sud et des Émirats arabes unis, tous classés deuxièmes avec 187 destinations accessibles. La Suède complète le podium en troisième position avec 186 destinations, illustrant la solidité des passeports européens et asiatiques dans le système mondial de mobilité.

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À l'autre extrémité du classement, les passeports les moins puissants restent ceux de pays confrontés à des crises prolongées et à une faible ouverture diplomatique. Le Yémen occupe la 99e place mondiale avec 31 destinations accessibles, suivi du Pakistan (100e, 30 destinations), de l'Irak (101e, 29 destinations), de la Syrie (102e, 26 destinations) et de l'Afghanistan, dernier du classement mondial (103e, 23 destinations). Ces écarts illustrent les profondes inégalités de mobilité entre les citoyens du monde.

La Tunisie dans une position intermédiaire

Avec 66 destinations accessibles, la Tunisie se situe dans une zone médiane du classement mondial. Elle bénéficie d'un réseau diplomatique actif, notamment en Afrique et en Asie, mais reste confrontée à des restrictions importantes vers certaines grandes zones économiques comme l'Europe Schengen et l'Amérique du Nord.

Les 66 destinations accessibles aux Tunisiens (Henley 2026)

Europe et Caucase :

Albanie (e-visa), Arménie (e-visa), Azerbaïdjan (e-visa), Géorgie (e-visa), Moldavie (e-visa), Royaume-Uni (e-VISA)

Afrique

Algérie, Bénin, Botswana (e-visa), Burkina Faso (e-visa), Burundi (visa à l'arrivée), Cameroun (e-visa), Îles du Cap-Vert (visa à l'arrivée), Comores (visa à l'arrivée), Côte d'Ivoire, Djibouti (visa à l'arrivée), Guinée équatoriale, Éthiopie (visa à l'arrivée), Gabon (e-visa), Ghana, Guinée, Guinée-Bissau (visa à l'arrivée), Kenya, Libye, Madagascar (visa à l'arrivée), Malawi (e-visa), Mali, Mauritanie, Maurice, Maroc (AVE/autorisation de voyage électronique), Mozambique (visa à l'arrivée), Namibie (visa à l'arrivée), Niger, Nigeria (e-visa), Rwanda, Sénégal, Seychelles (AVE/autorisation de voyage électronique), Sierra Leone (visa à l'arrivée), Somalie (visa à l'arrivée), Afrique du Sud, Soudan du Sud (e-visa), Tanzanie (visa à l'arrivée), Togo (e-visa), Ouganda (e-visa), Zambie (e-visa), Zimbabwe (e-visa)

Asie et Moyen-Orient

Bahreïn (e-visa), Bhoutan (e-visa), Cambodge (visa à l'arrivée), Hong Kong (Région administrative spéciale de Chine), Indonésie (visa à l'arrivée), Iran, Japon, Jordanie (visa à l'arrivée), Kazakhstan (e-visa), Kirghizistan (e-visa), Laos (visa à l'arrivée), Liban (visa à l'arrivée), Macao (Région administrative spéciale de Chine - visa à l'arrivée), Malaisie, Maldives (visa à l'arrivée), Népal (visa à l'arrivée), Oman (e-visa), Pakistan (e-visa), Philippines, Qatar (e-visa), Singapour (e-visa), Corée du Sud (AVE/autorisation de voyage électronique), Sri Lanka (AVE/autorisation de voyage électronique), Tadjikistan (visa à l'arrivée), Thaïlande (visa à l'arrivée), Türkiye (Turquie), Émirats arabes unis (e-visa), Ouzbékistan (e-visa), Vietnam (e-visa)

Amériques et Caraïbes

Anguilla (e-visa), Antigua-et-Barbuda (e-visa), Barbade, Belize, Bolivie (e-visa), Brésil, Îles Vierges britanniques, Colombie (e-visa), Îles Cook, Cuba (e-visa), Dominique, Équateur, Haïti, Montserrat (e-visa), Nicaragua (e-visa), Palaos (visa à l'arrivée), Saint-Kitts-et-Nevis (e-visa), Saint-Vincent-et-les-Grenadines, Suriname (e-visa), Bahamas (e-visa)

Océanie

Fidji, Micronésie, Niue (visa à l'arrivée), Samoa (e-visa), Tuvalu (visa à l'arrivée), Vanuatu

Dans son environnement régional, la Tunisie se situe dans une position intermédiaire. Elle devance l'Algérie (classée 79e avec 55 destinations), qui dispose d'un nombre plus restreint de destinations accessibles, mais reste légèrement en dessous du Maroc (classé 64e avec 71 destinations), qui bénéficie d'une mobilité plus étendue grâce à un réseau diplomatique élargi et à plusieurs accords récents avec des pays d'Asie et d'Amérique latine.

Cette situation met en évidence les différences de stratégie diplomatique et d'ouverture internationale au sein de l'Afrique du Nord, où la mobilité des citoyens varie fortement d'un pays à l'autre.