Tunisie: Aïd al-Adha - Plus de 1 200 kg de viandes saisies et détruites au pays

L'Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) a annoncé la saisie et la destruction de plus de 1 205 kg de viandes rouges et de produits d'origine animale non conformes, dangereux ou d'origine inconnue, dans le cadre des préparatifs de l'Aïd al-Adha.

Ces opérations s'inscrivent dans un dispositif national de contrôle renforcé visant à garantir la sécurité sanitaire des produits mis en vente et à protéger la santé des consommateurs. Elles ont été menées en coordination avec les structures régionales de l'INSSPA et en partenariat avec les autorités locales, la police municipale et les services du commerce, couvrant l'ensemble des marchés de vente de bétail, des points d'abattage et des commerces de viandes.

Dans le gouvernorat de Sousse, des opérations conjointes ont permis la saisie de deux bovins d'un poids total d'environ 500 kg. Les animaux présentaient des signes cliniques de maladie et ont été confirmés comme atteints de tuberculose. Ils ont été détruits conformément aux procédures sanitaires en vigueur.

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Dans la même région, les équipes de contrôle ont également saisi environ 540 kg de foies de bovins et d'ovins dans un local non autorisé. Les inspections ont révélé de graves manquements aux règles d'hygiène, l'absence de traçabilité des produits, ainsi que le non-respect de la chaîne du froid. Des procédures légales ont été engagées à l'encontre du responsable du local.

D'autres opérations ont été menées dans plusieurs gouvernorats. À Jendouba, 37,85 kg de viande ovine d'origine inconnue ont été saisis dans une boucherie. À Gafsa, 52,8 kg de viande ovine ont été confisqués en raison du non-respect des conditions de conservation et des normes de sécurité sanitaire. À Kairouan, 75 kg de foie congelé ont été retirés du circuit de consommation pour origine inconnue et stockage non conforme.

Parallèlement aux contrôles, l'INSSPA a renforcé ses actions de sensibilisation à destination des citoyens, éleveurs et commerçants. Des équipes composées de vétérinaires et de spécialistes de l'hygiène ont été mobilisées pour rappeler les règles sanitaires applicables, notamment en matière de transport, d'hébergement des animaux, d'abattage et de conservation des viandes.

Des supports de communication ont également été distribués dans les marchés et points de vente afin d'orienter les consommateurs dans le choix d'un animal sain et dans les bonnes pratiques de conservation des produits carnés après abattage.

L'Instance a par ailleurs mis en place un dispositif d'assistance durant toute la période de l'Aïd, avec la mobilisation de vétérinaires disponibles pour répondre aux questions des citoyens et, si nécessaire, effectuer des consultations à distance, notamment via l'application WhatsApp.

Enfin, l'INSSPA a rappelé aux citoyens la disponibilité d'un numéro vert, le 80106977, destiné aux signalements et demandes d'information, dans le cadre des efforts de prévention et de protection de la santé publique durant cette période festive.