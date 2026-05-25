Tunisie: Les Aigles de Carthage préparent le Mondial 2026 à Tabarka avec un staff remanié

24 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La Fédération tunisienne de football (FTF) a annoncé, dimanche, la nomination du Dr Fayçal Khachnaoui à la tête du staff médical de la sélection nationale, actuellement en stage de préparation à Tabarka en vue de la Coupe du monde 2026, en remplacement du Dr Souheil Chamli, victime d'un malaise aigu.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle, la FTF a également officialisé l'arrivée de Morgan Ancian au poste d'analyste de performance chargé du suivi des équipes adverses.

La Fédération a, en outre, précisé que 19 joueurs sont actuellement présents au rassemblement de Tabarka, en attendant l'arrivée progressive des sept internationaux manquants : Ali Abdi, Omar Rekik, Hazem Mastouri, Moataz Neffati, Sebastian Tounekti, Hannibal Mejbri et Rayan Elloumi.

La séance d'entraînement du jeudi 28 mai sera, par ailleurs, ouverte aux médias tunisiens et étrangers à partir de 17h00 sur le terrain de l'hôtel La Cigale à Tabarka, afin de permettre aux journalistes de réaliser des interviews et de recueillir les déclarations des joueurs.

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