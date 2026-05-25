Cote d'Ivoire: La Pentecôte 2026 - Les fidèles de la Mission Ephphatha invités à être des témoins du Christ

Célébrant la venue du Saint-Esprit, survenue cinquante jours après la célébration de la Pâque, les fidèles chrétiens de la Mission internationale Ephphatha de Songon Kassemblé ont été invités à être de véritables témoins de Jésus-Christ.

Ainsi, le dimanche 24 mai 2026, le prophète Edson Katassou, président-fondateur de la mission, s'est appuyé sur le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 8 : « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre » (Actes 1:8).

Le serviteur de Dieu a fait comprendre à ses fidèles que Dieu a accompli sa promesse, celle d'envoyer le Saint-Esprit dans la vie de ses enfants. Pour lui, c'est une grâce. En retour, le chrétien qui reçoit le Saint-Esprit doit être le témoin du Christ par son attitude et ses agissements. Il doit pouvoir parler de Jésus-Christ dans tout ce qu'il fait et partout où il se trouve. Et cela doit commencer dans son environnement immédiat.

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Poursuivant sa prédication, il s'est également référé au livre de Joël, chapitre 2, verset 28 : « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair ; vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. »

Selon lui, la promesse de Dieu ne fait aucune exception : Dieu se révèle à tout le monde. Il faut seulement de la sincérité et de la consécration pour être davantage en communion avec son Créateur. Le chrétien ne doit pas avoir une double vie, c'est-à-dire se rendre dans les assemblées chrétiennes les jours de culte et fréquenter, les autres jours, des endroits qui ne glorifient pas Dieu.

Le Saint-Esprit est le don de Dieu pour ses enfants. « Si nous voulons voir la gloire de Dieu se manifester dans nos vies, c'est par son Esprit qu'il a envoyé sur terre pour nous rapprocher davantage de lui », a expliqué le pasteur, qui s'est également appuyé sur l'Évangile de Jean, du verset 15 au verset 17.

Résumant les Saintes Écritures, il a déclaré que, dans ce passage, Jésus-Christ demande à ses disciples de garder ses commandements s'ils l'aiment. Par la suite, il promet de prier le Père afin qu'il leur envoie un autre consolateur, l'Esprit de vérité, qui demeurera éternellement avec eux.

Se voulant très clair, le serviteur de Dieu a indiqué que le Saint-Esprit vit éternellement avec ceux qui marchent selon les préceptes de Dieu et non selon leur propre volonté. « Ces derniers verront la gloire de Dieu », a-t-il annoncé, avant d'encourager les chrétiens à entretenir le Saint-Esprit par la prière et la parole de Dieu, afin qu'il vive éternellement en eux et leur fasse voir la gloire divine.

Les fidèles chrétiens se sont réjouis d'entendre la parole du Seigneur.