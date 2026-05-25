Tunisie: Patrimoine tunisien - Des collégiens et lycéens sacrés ambassadeurs des musées et monuments archéologiques

25 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Les résultats finaux de la deuxième édition du concours du prix national des « Élèves ambassadeurs des musées et des monuments archéologiques dans les collèges et lycées », organisé par le ministère de l'Éducation au Musée national des Arts Islamiques de Raqqada, ont couronné les élèves du collège Enkhilet du gouvernorat d'Ariana du titre « d'Ambassadeur des musées et des monuments archéologiques » pour le cycle préparatoire grâce à leur vidéo intitulée « Ksar Said : musée des lettres et des arts ».

Le titre « d'Ambassadeur des musées et des monuments archéologiques » pour le cycle secondaire a, quant à lui, été attribué aux élèves du lycée Lycée Ibn El Jazzar pour leur film documentaire « L'Appel des pierres ».

Les jurys ont également décerné le certificat d'excellence et de créativité, pour le cycle préparatoire, au collège d'Aïn Jeloula à Kairouan pour son oeuvre « Djebel Ousselat : mémoire de la terre et voix de l'histoire », tandis que le lycée pilote de Tataouine a obtenu le certificat d'excellence et de créativité pour le cycle secondaire grâce à sa capsule consacrée au monument « Ksar Ouled Soltane ».

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Le prix de l'ambassadeur d'honneur a été attribué, dans le cadre d'un hommage spécial, au lycée des non voyants de Sousse pour son travail consacré au « Musée de Sousse ».

Dans ce cadre, la directrice générale de l'enseignement préparatoire et secondaire, Rim Maaroufi, a indiqué, à l'Agence TAP, que cette manifestation, à laquelle ont participé 52 élèves représentant les 26 commissariats régionaux de l'éducation avec un total de 47 oeuvres en compétition, vise à renforcer la sensibilisation à l'importance du patrimoine, à approfondir le lien des jeunes générations avec leur héritage civilisationnel et à encourager les élèves à découvrir les monuments de leurs régions et à les présenter selon leur propre vision artistique.

Elle a fait savoir que cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre de l'accord de partenariat entre les ministères de l'éducation et des affaires culturelles ajoutant qu'elle constitue une nouvelle occasion de consacrer le travail participatif entre les différents ministères.

Concernant les perspectives futures des élèves lauréats du « titre d'ambassadeurs des musées », Maaroufi a précisé que l'initiative dépassera le simple cadre de la distinction pour aller vers la valorisation et la promotion de ces productions et capsules documentaires, réalisées avec professionnalisme et qualité par les élèves eux-mêmes, à travers leur mise à la disposition du ministère du tourisme afin de contribuer à la promotion et à la valorisation du patrimoine tunisien archéologique et historique.

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