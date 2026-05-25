Togo: Du champ togolais aux vitrines parisiennes

25 Mai 2026
Togonews (Lomé)

Daniel Mercier, maître artisan chocolatier, cofondateur et président du Club des Chocolatiers Engagés, actuellement en séjour à Lomé, s'est engagé à accompagner la filière cacao togolaise vers l'excellence.

« Les maîtres chocolatiers français seront présents aux côtés de la filière cacao au Togo pour travailler sur la montée en gamme », a-t-il promis.

La Maison Mercier, dont l'histoire a commencé en 1912 dans le fournil du grand-père Marcel Mercier, est aujourd'hui à sa quatrième génération.

Prenant conscience que « les planteurs vivent une vraie misère », Daniel Mercier a créé en 2017 le Club des Chocolatiers Engagés, avec l'objectif de mieux rémunérer les planteurs en échange d'une production plus éthique : fin du travail des enfants, arrêt de la déforestation, et aide au développement des petites exploitations. En 2014, il a également acheté sa propre plantation de cacao au Mexique, assurant ainsi l'approvisionnement en fèves d'exception.

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Pour le Togo, Daniel Mercier entend reproduire l'expérience menée au Cameroun, où les résultats sont éloquents. Le cacao camerounais se négocie aujourd'hui jusqu'à 2 300 Fcfa le kilogramme, contre 500 à 700 francs il y a quelques années, directement versés aux producteurs.

Sa promesse la plus symbolique : « Je reviendrai l'année prochaine vous offrir des tablettes de chocolat Made in Togo qui seront vendues dans les plus beaux magasins de la planète et même servies sur la table de l'Élysée à Paris. »

Cet engagement intervient au lendemain de l'inauguration du premier Centre de traitement post-récolte du cacao d'excellence à Kessibo-Abrewankor, dans la région des Plateaux. Il permettra de produire environ 100 tonnes de cacao fin dès la première année, destinés aux marchés de niche où les prix atteignent le double des cours ordinaires.

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