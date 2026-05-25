Congo-Brazzaville: Cybersécurité - Le pays a abrité un séminaire international sur le pilotage stratégique

Le premier séminaire international de formation consacré au pilotage stratégique de la sécurité des personnes et des biens qui s'est déroulé du 18 au 22 mai, à Brazzaville, a permis de renforcer les compétences des gestionnaires d'entreprise sur les protocoles de sûreté et de sécurité dans les environnements sensibles.

Organisé par le cabinet Overview Advisory et animé par un expert international, le séminaire a réuni, pendant cinq jours, dirigeants d'entreprise, experts internationaux, institutions publiques et acteurs stratégiques autour des nouveaux enjeux de la sûreté, la gestion des risques et la cybersécurité.

Au nombre des invités, l'on a noté la présence du député de la deuxième circonscription électorale de Gamboma, dans le département de la Nkéni-Alima, Antoine Bienaimé Obam'Ondon, qui a salué une initiative qu'il considère essentielle pour le développement du pays. « Mes impressions sont celles d'expérience et d'espoir, parce qu'il s'agit là des grands cadres de différentes structures de notre pays et des pays voisins qui sont venus se former ici.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cela nous donne espoir, parce que ce n'est qu'avec le savoir que nos pays pourront se développer et avoir la souveraineté tant réclamée », s'est réjoui le rapporteur de la Commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale.

Titulaire d'un master en stratégie et défense du Collège des hautes études de stratégie et de défense de Kinshasa, Antoine Bien-Aimé Obam'Ondon est l'initiateur du think tank Défense et sécurité qui propose la création du Centre d'anticipation stratégique pour la souveraineté de la République du Congo dont le but est de soutenir la résilience étatique. C'est ainsi qu'il a insisté sur l'importance de renforcer les compétences dans les domaines de la sécurité et de la sûreté face à l'évolution des menaces, notamment cybernétiques et hybrides.

« Nous encourageons tous les Congolais à tous les niveaux de ne pas cesser d'apprendre, de toujours apprendre, de se former. Dans un monde qui aujourd'hui fait face à des guerres asymétriques et hybrides, il est important à tous les niveaux, surtout au niveau civil, d'avoir des connaissances ou des compétences dans les secteurs de la sécurité et de la sûreté. Pour vous dire que la sûreté et la sécurité ne sont pas qu'une affaire de la force publique, mais c'est l'affaire de tous les citoyens. On ne peut pas parler de développement ou de progrès sans sûreté et sécurité », a rappelé le député de Gamboma 2.

Les participants ont été sensibilisés aux nouvelles normes en termes de vidéo protection, de technologie et de système d'information. Ils ont également suivi des séances pratiques en matière de la sécurité, précisément la télésurveillance et la mise en place d'une politique de sûreté, une politique de sécurité, ainsi que la protection des personnes et des biens. « Nous avons jugé bon de faire appel à un formateur venu de l'étranger pour animer cette formation dans le but de protéger des employés en entreprise privée et aussi, pourquoi pas, sensibiliser par des médias à la protection des biens et des personnes », a souligné la responsable du cabinet Overview Advisory, Amanda Renée Poati-Kambissi.

Expert international sur les questions de sûreté et sécurité, Jean Manouan a indiqué que l'intérêt de ce séminaire était de permettre aux entreprises présentes de renforcer leur système de sûreté. « La sécurité à 100% n'existe pas, mais on fait le maximum pour minimiser le risque en entreprise, pour permettre aux managers d'optimiser tout ce qui est dépense et tout ce qui est charge sociale », a-t-il expliqué.