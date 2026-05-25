Afrique: Rabat célèbre la jeunesse gabonaise à travers la première édition du Challenge Culturel

Sous le haut parrainage de Son Excellence Abdelaziz Branly Oupolo Ambassadeur, Haut Représentant de la République gabonaise près le Royaume du Maroc, la première édition du Challenge Culturel s'est tenue dans une ambiance de ferveur artistique et de communion culturelle au siège de l'ICESCO à Rabat.

L'événement, organisé en présence des membres du corps diplomatique, de nombreux invités, d'étudiants et de participants venus de plusieurs villes du Royaume, a mis à l'honneur le talent, la créativité et l'identité culturelle de la jeunesse gabonaise vivant au Maroc.

Ce rendez-vous culturel d'envergure a rassemblé les meilleurs candidats sélectionnés à l'issue de plusieurs phases de présélections organisées dans différentes villes marocaines. La grande finale a ainsi offert au public un spectacle riche en émotions, mêlant traditions, modernité et expressions artistiques variées.

Au coeur de cette compétition figuraient des prestations de groupes traditionnels et tradi-modernes, des performances de slam ainsi que des reprises et interprétations de classiques ayant marqué plusieurs générations. Les candidats ont su démontrer l'étendue de leur talent tout en valorisant les richesses culturelles du Gabon.

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Dans la catégorie slam, c'est Juldina Abagué, représentante de la Ville de Kénitra, qui a remporté la première place grâce à une prestation saluée pour sa profondeur et son authenticité. À travers un texte poignant évoquant le retour au village et la réappropriation des valeurs culturelles et ancestrales, l'artiste a conquis aussi bien le jury que le public.

Le groupe Bwétet s'est hissé à la deuxième marche du podium. Ces deux jeunes artistes, profondément attachés à la tradition bwiti, ont porté avec fierté l'âme de la culture gabonaise au-delà des frontières.

Quant au groupe Fusion Ethnique, il a décroché la troisième place après un battle particulièrement serré face au groupe ACGM de Fès, qui n'a pas démérité et a livré une prestation remarquée.

La soirée a également été marquée par une surprise de taille : la présence de l'artiste rappeur Koba Building. Sa prestation, chaleureusement accueillie par le public, a plongé la salle dans une véritable communion lyrique autour de son répertoire devenu incontournable auprès de la jeunesse.

Au-delà de la compétition, le Challenge Culturel s'est imposé comme un véritable espace d'expression, de rencontre et de valorisation des talents gabonais présents sur le territoire marocain.

Cette initiative ambitionne de mettre en lumière les compétences artistiques des compatriotes dans des domaines aussi divers que la musique, la danse, la poésie, le théâtre ou encore les arts oratoires, autant de disciplines qui traduisent le génie créatif et l'identité culturelle gabonaise.

L'événement a également porté une forte dimension symbolique en illustrant les liens de fraternité et d'intégration culturelle entre le Gabon et le Royaume du Maroc. Les deux nations, unies par des relations d'amitié et de coopération, trouvent dans la culture un puissant vecteur de rapprochement entre les peuples et un langage universel capable de transcender les frontières.

Lors de son discours inaugural, Madame le Conseiller culturel, Eugénie Angue, a adressé ses encouragements à l'ensemble des candidats, les invitant à continuer de croire en leurs talents, à cultiver leur créativité et à contribuer au rayonnement d'un Gabon jeune, dynamique et ambitieux.

Elle a également salué et remercié toutes les personnes ayant contribué à la réussite de cette première édition, notamment les membres du comité d'organisation, l'Association Culturelle des Gabonais au Maroc ainsi que l'initiateur du Challenge, Prince Junior Makala.

Ses remerciements ont également été adressés aux partenaires, encadreurs, membres du jury et à toutes les bonnes volontés mobilisées pour faire de cette initiative une réussite.

Madame Eugénie Angue a enfin exprimé sa profonde gratitude à Son Excellence Abdelaziz Branly Oupolo pour son soutien constant en faveur de la jeunesse gabonaise et de la promotion de la culture comme levier de cohésion sociale, d'épanouissement et de transmission des valeurs.

À travers cette première édition réussie, le Challenge Culturel s'impose déjà comme un rendez-vous incontournable de la diaspora gabonaise au Maroc, avec l'ambition de faire émerger une nouvelle génération d'artistes engagés, fiers de leurs racines et résolument tournés vers l'avenir.

Haute Représentation de la République Gabonaise Près le Royaume du Maroc