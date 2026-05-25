Gabon: Le Président de la République reçoit une délégation de l'Union Africaine

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Brice Clotaire Oligui Nguema a accordé ce jour une audience à une importante délégation de l'Union africaine conduite par le Président de la Commission de l'organisation, Son Excellence Mahmoud Ali Youssouf.

Cette rencontre s'est tenue en marge du lancement officiel à Libreville de la retraite annuelle des envoyés spéciaux et hauts représentants de l'Union Africaine et des Nations Unies, témoignant du rôle croissant du Gabon dans les dynamiques diplomatiques et sécuritaires du continent.

Au cours des échanges, le Président de la Commission de l'Union Africaine a salué l'engagement constant du Gabon en faveur de la paix, du dialogue et de la stabilité régionale, ainsi que le leadership du Chef de l'Etat dans l'accompagnement des processus de transition sur le continent africain.

Les discussions ont également porté sur les défis sécuritaires et géopolitiques auxquels l'Afrique demeure confrontée, notamment les conflits armés, le terrorisme, les trafics transfrontaliers et les crises humanitaires. A cet effet, les deux personnalités ont souligné la nécessité pour les Etats africains de renforcer les mécanismes de prévention, de médiation et de règlement des crises, dans un esprit de solidarité, d'inclusivité et de responsabilité partagée.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le Président de la Commission de l'Union Africaine a par ailleurs salué les efforts de refondation institutionnelle, de consolidation de la gouvernance et de transformation économique engagés au Gabon depuis le début de la Transition, faisant du pays un acteur crédible et écouté sur la scène continentale.

Pour sa part, le Président de la République a réaffirmé la disponibilité du Gabon à soutenir pleinement les initiatives de l'Union Africaine en faveur de la paix, de la sécurité et du développement durable.

A travers cette audience et l'accueil de cette rencontre stratégique à Libreville, le Gabon confirme son retour au premier plan diplomatique africain et sa volonté de contribuer activement à la construction d'une Afrique stable, souveraine et prospère.