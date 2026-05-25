Afrique: La Banque africaine de développement célèbre la Journée du continent à Brazzaville

La Journée de l'Afrique s'ouvre ce 25 mai 2026 de 14 h 30 à 16 h 30 (GMT+1) dans la salle plénière Mfoa du Centre international de conférences de Kintélé à Brazzaville, en République du Congo qui accueille quelque 3000 participants issus de divers horizons dans le cadre des Assemblées annuelles de la Banque africaine de développement qui se tiennent du 25 au 29 mai 2026.

Les petits plats dans les grands. L'imposant Centre international de Conférences de Kintélé de Brazaville, est fin prêt pour recevoir ses 3000 participants qui ont répondu à l'appel du président de la Banque africaine de développement, le Mauritanien Sidi Ould TAH, arrivé ce samedi à bord de la compagnie Air Côte d'Ivoire dans la capitale de la République du Congo. La journée de l'Afrique célébrée ce lundi par la Banque africaine de développement en partenariat avec l'Union africaine et le gouvernement congolais marque le coup d'envoi des Assemblées annuelles 2026 du Groupe de la Banque africaine de développement.

Cette célébration de l'Afrique est placée sous le thème : « Assurer la disponibilité durable de l'eau et des systèmes d'assainissement sûrs pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2063 », en accord avec le thème retenu par l'Union africaine pour l'année 2026.

Onction du gouvernement congolais et des partenaires internationaux

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Cet événement verra la participation de chefs d'État et de gouvernement, de gouverneurs, d'administrateurs, de membres de la direction et du personnel du Groupe de la Banque, de membres du corps diplomatique accrédité au Congo, de partenaires au développement, de représentants du secteur privé, de la jeunesse de la société civile congolaise, des médias ainsi que de participants intéressés venus du monde entier et présent en République du Congo.

L'événement comprendra également un programme d'activités qui mettra en lumière le patrimoine culturel et la richesse de l'Afrique et permettra d'approfondir l'appréciation des arts africains à travers une expression visuelle et émotionnelle forte.

Point d'orgue des célébrations, le Défilé du patrimoine culturel africain offrira au personnel et aux participants l'occasion de présenter des tenues africaines traditionnelles et modernes représentant leurs pays.

Par ailleurs, l'installation artistique en direct «Words for Africa» (Des mots pour l'Afrique), menée par un jeune artiste local, invitera les participants, tant en présentiel qu'en ligne, à contribuer à une toile visuelle collective en y inscrivant trois mots reflétant leur vision de l'Afrique, reliant ainsi les publics physiques et numériques dans une expression commune d'idées. L'événement accueillera également des orateurs de renom qui interviendront sur le thème de la Journée de l'Afrique.