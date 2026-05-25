Afrique: Le Premier ministre Abiy accueille plus de 500 professionnels africains de la santé à Addis-Abeba

Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a organisé ce soir un dîner en l'honneur de plus de 500 professionnels africains de la santé, parmi lesquels figuraient 128 médecins rwandais poursuivant une spécialisation en Éthiopie.

« Ce soir, j'ai partagé un repas avec 128 collègues rwandais suivant une formation spécialisée en Éthiopie, ainsi qu'avec plus de 400 confrères venus des quatre coins du continent », a indiqué le Premier ministre Abiy sur ses réseaux sociaux.

Cette rencontre a permis de mettre en avant le rôle de plus en plus important de l'Éthiopie comme centre régional de formation médicale et de spécialisation clinique, réunissant des praticiens investis dans le renforcement des systèmes sanitaires africains.

Prenant la parole devant les participants, le Premier ministre a rendu hommage à leur engagement en faveur de l'amélioration des services de santé et de la préparation de la future génération de dirigeants médicaux africains.

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Il a affirmé que ces médecins incarnent une communauté croissante de spécialistes africains oeuvrant au développement des compétences et de l'excellence indispensables pour répondre à l'évolution des besoins sanitaires du continent.

L'événement a également mis en évidence l'importance de la coopération intra-africaine afin de bâtir une expertise médicale locale et durable, capable de répondre aux priorités sanitaires de long terme du continent et de consolider l'autonomie régionale dans le domaine de la santé.