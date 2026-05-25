Ethiopie: Service national de volontariat pour la paix - Démarrage prévu le mois prochain dans 63 villes

Addis-Abeba — Le Service national hivernal de volontariat pour la paix sera lancé le mois prochain dans 63 villes, d'après le ministère de la Paix.

Le ministère indique que ce programme constitue un instrument de renforcement de la paix et de l'unité nationale, en plus des initiatives de développement social.

Gezahegn Tilahun, haut responsable exécutif au sein du ministère, a affirmé à l'ENA que le ministère conduisait plusieurs activités à travers ce programme de volontariat.

Les initiatives mises en oeuvre au cours des dernières années ont contribué à des réalisations de développement estimées entre 15 et 20 milliards de birrs, a-t-il indiqué.

Des initiatives ont également été entreprises afin de consolider l'unité nationale durant les 14 premières éditions.

Pour cette 15e édition, 6 300 formateurs provenant des 63 villes ont assuré des sessions de formation destinées aux participants, a précisé le responsable exécutif.

La 15e édition de cette campagne de bénévolat sera officiellement lancée le 12 juin au niveau national et le 17 juin au niveau régional.