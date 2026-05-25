Addis-Abeba — La volonté de l'Éthiopie d'obtenir un accès à un port maritime représente une priorité nationale essentielle et une question vitale qui conditionne sa souveraineté économique, a déclaré le ministre Tesfaye Beljige (PhD), chef de la majorité parlementaire.

D'après lui, cette revendication s'appuie sur des bases cohérentes et légitimes, combinant réalités historiques et géographiques, droits reconnus et principes d'accès équitable.

Le chef de la majorité parlementaire a indiqué que les relations de l'Éthiopie avec les côtes de la mer Rouge sont profondément enracinées dans l'histoire de l'édification de l'État et de la nation.

La grandeur de la civilisation axoumite ainsi que les échanges commerciaux importants réalisés avec les pays du Moyen-Orient à travers le port d'Adulis reposaient, par exemple, sur les liens historiques unissant l'Éthiopie à la mer Rouge, a-t-il expliqué.

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Le chef de la majorité parlementaire a souligné que les efforts historiques visant à éloigner l'Éthiopie de la mer Rouge, notamment à travers certains collaborateurs internes, représentent une rupture historique profondément regrettable, née d'erreurs de calcul et de diverses conspirations.

Aujourd'hui encore, des acteurs étrangers et leurs relais locaux poursuivent ce que Tesfaye a qualifié de calculs erronés destinés à freiner la quête éthiopienne pour le contrôle et l'accès à la mer.

Le chef de la majorité parlementaire a précisé qu'au cours des trente dernières années, l'Éthiopie a réussi à déconstruire le discours dangereux qui assimilait toute discussion sur la question portuaire à une provocation, ouvrant ainsi un espace indispensable de dialogue et de débat.

Il a rappelé que depuis que le Premier ministre Abiy Ahmed a publiquement abordé la revendication éthiopienne concernant la maîtrise de la mer, la Chambre des représentants du peuple a entrepris d'importantes initiatives de diplomatie publique et de concertation avec la population sur cette question.

Les Éthiopiens doivent maintenir une vision commune et une position déterminée sur les questions touchant aux intérêts nationaux, a insisté le chef de la majorité parlementaire.

Aucune divergence politique ne doit compromettre un enjeu générationnel, a-t-il affirmé, en soulignant la nécessité d'une coopération collective afin de préserver les intérêts et les aspirations du pays.

L'Éthiopie poursuit son ambition de développer un port maritime par des moyens pacifiques et sur la base d'avantages mutuels, a déclaré Tesfaye.

Le chef de la majorité parlementaire a cité des exemples internationaux d'accords de coopération conclus entre des pays comme la Bolivie et le Pérou, le Brésil et le Paraguay en Amérique latine, ainsi qu'entre le Mali, le Sénégal et la Côte d'Ivoire en Afrique.