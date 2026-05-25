Afrique: Miss Monde Afrique, Hasset Dereje, et The Pulse of Africa annoncent un partenariat stratégique

Addis-Abeba — Hasset Dereje et The Pulse of Africa ont conclu un partenariat stratégique destiné à transformer la perception internationale de l'Afrique en valorisant des récits et des voix africaines authentiques.

Véritable incarnation de la beauté, de l'intelligence et de la résilience africaines, Hasset Dereje représente l'esprit dynamique et le potentiel sans limite du continent.

Son parcours, depuis le coeur de l'Éthiopie jusqu'à son couronnement en tant que Miss Monde Afrique, illustre son engagement constant à promouvoir les voix et les histoires africaines.

Selon Pulse of Africa (POA), ce partenariat médiatique constitue une étape importante dans l'évolution de la perception mondiale, avec l'ambition de révéler l'essence de l'Afrique, sa richesse culturelle, son esprit d'innovation et son exceptionnelle résilience à travers un contenu multimédia vivant et inspirant.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Comme l'exprime avec conviction Hasset, le prochain chapitre de l'histoire africaine doit être raconté par les Africains eux-mêmes, dans une dynamique d'authenticité et de fierté.

Grâce à l'engagement de POA en faveur de la valorisation des voix africaines et à l'image inspirante de Hasset à l'échelle internationale, cette alliance promet de bâtir un avenir où le récit africain sera aussi fort et vivant que le continent lui-même.

Lors de la signature du protocole d'accord, cette personnalité emblématique a exprimé son enthousiasme, affirmant partager une profonde communauté de valeurs avec Pulse of Africa, un média africain qui s'impose comme l'une des voix les plus authentiques et influentes de l'Afrique sur la scène médiatique mondiale.

Elle a souligné que le récit demeure l'outil le plus puissant pour transformer les mentalités.

« Le prochain chapitre de l'Afrique doit être raconté à travers les expériences, les réussites et les voix des Africains eux-mêmes », a déclaré Hasset.

Elle a également indiqué que plusieurs initiatives ambitieuses sont déjà en cours afin de renforcer l'image de l'Afrique à l'échelle internationale, et que son objectif demeure de créer des opportunités permettant aux jeunes Africains de renouer avec leur identité, leur héritage et leurs aspirations communes.

Le directeur général adjoint de Pulse of Africa, Fitsumishet Shimelis, a qualifié cet accord d'engagement durable visant à redéfinir la perception du continent africain à travers le monde.

Il a rappelé que, depuis sa création, POA travaille sans relâche pour mettre en avant l'histoire de l'Afrique dans toute sa diversité et son potentiel.

« Ce partenariat renforce notre mission de présenter l'Afrique sous un angle positif, authentique et valorisant », a-t-il déclaré.

Le directeur général adjoint a souligné que Hasset Dereje représente la voix, les ambitions et l'énergie de la jeunesse africaine.

Il a ajouté que son influence continentale joue un rôle essentiel pour encourager la prochaine génération à participer activement à la construction de l'avenir de l'Afrique et à renforcer sa visibilité sur la scène internationale.

Pulse of Africa est une plateforme médiatique panafricaine lancée à l'initiative du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed (PhD). Cette plateforme a pour mission de redéfinir le récit africain en mettant en valeur les voix africaines et en présentant le continent à travers des perspectives africaines authentiques.