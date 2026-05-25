Ethiopie: La maire Adanech inaugure plus d'une centaine de projets communautaires dans la ville de Bole

Addis Ababa — La maire Adanech Abiebie a inauguré plus de 100 projets de développement communautaire dans la sous-ville de Bole, réaffirmant ainsi l'engagement de l'administration à favoriser l'épanouissement d'une génération en bonne santé et productive.

Les infrastructures récemment achevées comprennent cinq complexes sportifs, 95 aires de jeux pour enfants, six crèches, des cafétérias, des amphithéâtres et divers espaces communautaires polyvalents.

Parmi les projets inaugurés figure le stade communautaire Lemmi, un complexe sportif moderne construit par le capitaine Abera Lemmi, philanthrope, pour un coût supérieur à 300 millions de birrs.

« Lorsque nous avons entrepris de faire d'Addis-Abeba un symbole de prospérité, notre priorité absolue était de former une génération épanouie tant sur le plan intellectuel que physique », a écrit la maire Adanech sur sa page de réseau social.

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Elle a précisé que ces projets visent à créer des espaces de loisirs et de vie sociale accessibles aux habitants, en particulier aux enfants et aux jeunes.

Construit sur un terrain de 4 900 mètres carrés, le stade communautaire Lemmi comprend un terrain de football aux normes internationales, une piste d'athlétisme, des gradins ombragés pour les spectateurs, des commerces destinés à créer des opportunités d'emploi pour les jeunes, des toilettes modernes, un gymnase et des locaux de stockage.

La maire a exprimé sa gratitude au capitaine Abera Lemmi pour avoir financé et remis le stade à la communauté.

« En mon nom personnel et au nom de l'administration municipale, je tiens à exprimer ma sincère gratitude au capitaine Abera Lemmi pour avoir construit et mis à disposition ce stade. J'invite également les habitants à utiliser ces installations avec le plus grand soin et en se sentant partie prenante », a-t-elle déclaré.

La maire Adanech a également félicité les responsables de la sous-ville de Bole pour ce qu'elle a qualifié de performance exceptionnelle dans la réalisation de ces projets.