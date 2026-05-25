Afrique de l'Ouest: La CIE Côte d'Ivoire mène les gains de la BRVM avec un indice composite en hausse de 2,03%.

Cie Côte d'Ivoire (Compagnie Ivoirienne d'Électricité) a été la valeur phare de la semaine close le 22 mai 2026, bondissant de 22,80% à 4.040 XOF après que le distributeur d'électricité coté à la BRVM ait fait état d'un bénéfice net en hausse de 30% à 13,1 milliards XOF pour l'exercice 2025, sur un chiffre d'affaires qui a franchi pour la première fois la barre des 300 milliards XOF.

La société a également annoncé un dividende brut de 234 XOF par action, soit une distribution de 100% du résultat net, ce qui équivaut à un rendement de 6,22% au cours pré-surge de 3.760 XOF. L'action a progressé de 78,62% au cours de l'année écoulée.

L'ensemble du marché a étendu ses gains pour la deuxième semaine consécutive. Le BRVM Composite a augmenté de 2,03% à 421,02 points, le BRVM 30 a gagné 1,57% à 197,61 points, et le BRVM Principal a mené avec une hausse de 2,95% à 297,56 points. Depuis le début de l'année, le Composite est en hausse de 21,77%. La répartition des titres a été fermement positive, avec 30 titres en hausse, 15 en baisse et 2 inchangés.

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Nsia Banque Côte d'Ivoire a augmenté de 20% à 18.000 XOF et Tractafric Motors a ajouté 13,94% à 4.210 XOF. A la baisse, Safca Côte d'Ivoire a cédé 7,27% à 3.700 XOF après l'essoufflement de son récent rallye, Boa-Benin a chuté de 4,79% à 8.950 XOF, et Cfao Côte d'Ivoire a perdu 4,50% à 1.485 XOF.

Les volumes échangés ont diminué de 25,90% d'une semaine sur l'autre à 3,98 millions d'actions, et la valeur totale des transactions a reculé de 5,77% à 6,998 milliards de XOF. Sonatel Sénégal est restée la valeur la plus échangée avec 1,198 milliard de XOF - 17,12% de l'activité totale - suivie par la Société Générale Côte d'Ivoire et Saph Côte d'Ivoire. L'indice du secteur des infrastructures a mené les gains sectoriels, augmentant de 17,31% sur la semaine.

Le marché obligataire a reculé de 2,01% en capitalisation à 12 040,2 milliards de XOF. L'obligation souveraine Sénégal 6,60% 2025-2030 a dominé les échanges de titres à revenu fixe, représentant 42,71% de la valeur totale des transactions obligataires de la semaine, avec un taux de rotation de 1,78%.

Points clés à retenir

Les résultats 2025 de la Cie reflètent à la fois la croissance du marché de l'électricité en Côte d'Ivoire et le positionnement de l'entreprise au sein de ce marché. Le parc d'abonnés est passé de 4,59 millions à 5,28 millions, soit près de 694 000 nouveaux raccordements en un an, sous l'effet des programmes d'électrification soutenus par le gouvernement et de l'urbanisation.

Le chiffre d'affaires a atteint 302.3 milliards XOF, en hausse de 14.8 %, et l'excédent brut d'exploitation (EBE) a progressé de 23.2 % pour s'établir à 37.2 milliards XOF, la société ayant géré la pression sur les coûts malgré une hausse de 6.5 % des frais de personnel. Le bénéfice net de 13,1 milliards de XOF se compare à 10,1 milliards de XOF en 2024, et la décision de distribuer 100% du résultat sous forme de dividende - 13,1 milliards de XOF au total - témoigne de la confiance dans la pérennité de la base de revenus.

Cie opère dans le cadre d'une concession de l'Etat ivoirien et ses résultats sont directement liés au programme d'investissement dans les infrastructures du gouvernement, dont 39,6 milliards de XOF pour le développement et la modernisation du réseau engagés en 2025. Le ratio C/B de 16,04, inférieur à la moyenne du secteur (18,73), et la hausse de 78,62% du cours de l'action au cours de l'année écoulée suggèrent que le marché est encore en train de réévaluer l'action en fonction des valorisations de ses pairs - une dynamique que la publication des résultats et l'annonce du dividende cette semaine ont visiblement accélérée.