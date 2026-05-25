Bénin: A peine investi, le nouveau président Romuald Wadagni nomme son premier gouvernement

Annoncée quelques heures seulement après la cérémonie d'investiture du nouveau chef de l'État, la nouvelle équipe gouvernementale est composée de 24 membres parmi lesquels figurent plusieurs anciens ministres de l'ère Talon. Si un quart des postes est occupé par des femmes, aucune personnalité de l'opposition ayant rallié Romuald Wadagni durant la campagne n'y fait son entrée.

Au Bénin, à peine investi, le nouveau président de la République, Romuald Wadagni, a dévoilé dans la soirée du dimanche 24 mai la composition de son premier gouvernement.

Fort de 24 membres, il compte de nouveaux visages mais s'appuie aussi sur d'anciens ministres de l'ère Talon, puisqu'environ un tiers de ceux qui figuraient dans le dernier gouvernement du chef de l'État sortant ont été reconduits dans la nouvelle équipe. Et si certains ont conservé leurs prérogatives, d'autres, en revanche, ont assisté à une modification de leurs attributions.

Un quart des postes occupés par des femmes

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Tel est par exemple le cas de l'ex-chef de la diplomatie béninoise Olushegun Adjadi Bakari qui devient ministre du Tourisme et du Commerce extérieur en charge de l'industrie et de la promotion de l'investissement privé. Le ministère des Affaires étrangères qu'il occupait jusqu'alors est, lui, confié à l'ambassadrice du Bénin à Paris, Corinne Brunet, tandis que les portefeuilles de la Défense et de la Sécurité sont placées sous l'autorité directe du chef de l'État qui en avait fait la priorité de sa campagne.

Très attendu puisqu'il était jusqu'alors occupé par Romuald Wadagni en personne, le poste de ministre de l'Économie et des Finances échoit, quant à lui, à son ex-directeur général de l'Économie, Aristide Médenou, qui sera épaulé dans ses fonctions par trois ministres délégués.

Si un quart des postes de ce nouveau gouvernement est occupé par des femmes, aucune personnalité de l'opposition ayant rallié le candidat durant la campagne n'y figure. Le premier conseil des ministres aura lieu mercredi 27 mai.