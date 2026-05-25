Afrique: Royal Air Maroc suspend de nombreuses lignes en Afrique centrale en raison de la flambée des prix du kérosène

La compagnie aérienne Royal Air Maroc, touchée par l'augmentation des prix du kérosène due à la guerre au Moyen-Orient, a annoncé samedi 23 mai la suspension temporaire de 12 de ses lignes à destination de l'Europe, mais aussi de l'Afrique centrale.

En Afrique centrale, les vols Royal Air Maroc (RAM) à destination de Douala et de Yaoundé, au Cameroun, et de Libreville, au Gabon, sont suspendus jusqu'au 9 juin. Ceux en direction de Bangui, en Centrafrique, le sont jusqu'au 17 juin. Quant à Kinshasa, en RDC, et Brazzaville, au Congo, il faudra attendre le 30 juin pour une reprise de la ligne, même si « des mises à jour » pourraient intervenir « en fonction de l'évolution de la situation », prévient la compagnie. Royal Air Maroc n'a pas précisé de date d'application de ses suspensions, mais selon une source interne à l'entreprise, la mesure devait entrer en vigueur dès ce dimanche 24 mai. Quoi qu'il en soit, cette décision a d'ores et déjà entraîné des annulations de vols alors qu'il n'est désormais plus possible de réserver des billets d'avion pour les liaisons concernées.

Dans son communiqué, la RAM explique que cette décision est une « conséquence directe des tensions géopolitiques au Moyen-Orient » et de la « forte hausse des prix du kérosène ». En un mois, le prix du baril de pétrole a presque doublé.

Autre raison invoquée : « un ralentissement de la demande sur certaines dessertes ». Cette mesure a été prises pour « des raisons économiques » car ces lignes étaient « lourdement déficitaires au vu de la crise du carburant », confirme une source au sein de l'entreprise détenue à plus de 98% par l'État marocain contactée par notre correspondant à Casablanca, Matthias Raynal.

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Des lignes particulièrement sensibles aux variations des prix

Pour Didier Brechemier, expert aéronautique, si la RAM a choisi de suspendre ses vols en Afrique centrale, c'est parce qu'il s'agit d'une destination où « la sensibilité au prix est importante ». Avec la hausse du coût du carburant, les prix des billets d'avion ont eux aussi augmenté, entraînant une baisse de la demande, et enfin le choix de la compagnie de suspendre ces liaisons.

Pour une compagnie aérienne, il est assez simple de remettre des avions sur une destination.

Didier Bréchemier, consultant au cabinet Roland Berger

De son côté, Royal Air Maroc, qui assure 36 dessertes sur le continent, se défend d'avoir abandonné l'Afrique et s'engage à « rétablir progressivement ces lignes dès que les conditions opérationnelles et économiques le permettront ». « Bien au contraire même : 90% des liaisons sont maintenues malgré cette conjoncture économique fortement défavorable », reprend la source contactée par RFI au sein de l'entreprise qui précise que « si la situation géopolitique s'améliore et que les cours du kérosène baissent de manière significative, [la RAM] reprendra la plupart de ses routes africaines ».

Tout va donc dépendre des négociations dans la guerre au Moyen-Orient et de la réouverture du détroit d'Ormuz. Après des avancées dans les pourparlers entre Téhéran et Washington samedi 23 mai, Donald Trump a temporisé dimanche et Marco Rubio lancé qu'un accord sur le nucléaire iranien ne se ferait pas « en 72 heures ».