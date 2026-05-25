Sénégal: La rupture entre président et Premier ministre divise des étudiants à Dakar

Au Sénégal, la rupture du duo Bassirou Diomaye Faye-Ousmane Sonko est dans tous les esprits. Le 22 mai, le chef de l'État a démis de ses fonctions de Premier ministre son allié de toujours avec qui il avait accédé au pouvoir en 2024. La rupture est finalement consommée au sommet, après des mois de tensions. À propos de ce geste, les avis divergent, comme chez les étudiants de l'université Cheikh-Anta-Diop de Dakar (Ucad).

En 2024, sa nomination comme Premier ministre du Sénégal avait suscité beaucoup d'espoir au coeur du campus de l'Ucad. Mais deux ans plus tard, Ousmane Sonko a perdu la confiance d'une partie des étudiants : bourses impayées, entrée autorisée des forces de l'ordre sur le campus, mort de l'étudiant Abdoulaye Ba en février dernier.

Tout cela a laissé des traces et la sensation de ne pas avoir été défendus, explique Serigne Saliou Mbacké, étudiant en droit à l'université Cheikh-Anta-Diop de Dakar (Ucad). « Quand on l'a limogé, les étudiants jubilaient, assure-t-il. Au niveau du campus, ils criaient "Diomaye, Diomaye". Parce que lui [Ousmane Sonko, NDLR], quand il était dans l'opposition, quand par exemple il y avait une certaine injustice à son égard, les étudiants étaient les premiers à hausser le ton, à le défendre. Donc, il devrait au moins nous rendre la pareille. Mais c'est tout le contraire. Les étudiants ici ne comprennent pas ».

Présidence de l'Assemblée nationale

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De son côté, Mame Thierno, étudiant en géographie, espère que les Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité (Pastef), formation d'Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye, continueront d'exister au sein du nouveau gouvernement, dont la nomination est attendue prochainement. « On ne souhaite pas la confrontation. Nous voulons que le Pastef soit au gouvernement, même si Sonko n'est plus le Premier ministre. Ce qu'on appelle une cohabitation douce », lance-t-il.

Alassane, lui, est un soutien de la première heure d'Ousmane Sonko et il le restera : « Il incarne le Thomas Sankara sénégalais, parce qu'il a fait tant de sacrifices... Donc, il serait préférable qu'il revienne à l'Assemblée nationale pour avoir un droit de regard sur le projet, vu que c'est lui qui l'a porté. »

Les députés sont justement attendus mardi à l'Assemblée nationale pour se prononcer sur la réintégration d'Ousmane Sonko en tant que député. Un siège qu'il avait décroché lors des dernières élections législatives de 2024.

Mardi, les députés vont également élire un nouveau président pour diriger l'Assemblée nationale. Le 24 mai, en fin de journée, El Malick Ndiaye, un fidèle d'Ousmane Sonko qui occupait jusqu'alors ce poste, a démissionné. Laissant à l'ex-Premier ministre une chance de le remplacer, s'il regagnait son mandat.