Angola: Le braconnage accroît le risque d'extinction de l'âne sauvage et de la buffle

Dundo ( — Le directeur par intérim du Bureau provincial de l'environnement, de la gestion des déchets et des services communautaires, Pascoal Txifuchi, a réaffirmé la nécessité de lutter contre le braconnage et autres actions néfastes afin de préserver des espèces telles que l'âne sauvage, l'éléphant, la buffle, le lion, le jaguar et le renard.

Selon ce responsable, qui s'exprimait lors d'un séminaire sur l'état de l'environnement dans la province de Lunda-Norte, organisé dans la municipalité de Mussungue par le ministère de l'Environnement, ces espèces, ainsi que d'autres animaux de la faune locale, sont menacées d'extinction en raison des activités humaines.

Il a indiqué que cette situation inquiète les autorités locales et que, par conséquent, des techniciens travaillent à la préservation des espèces et que les contrevenants seront sanctionnés.

Le responsable a affirmé qu'une tendance à la disparition de l'hévéa (Ficoelastica) est également observée dans la province. Cet arbre, qui a donné son nom à la ville de Dundo en langue Chokwe, est un symbole local.

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Il a ajouté que le gouvernement est également préoccupé par le problème des ravins, résultant de l'érosion et de l'exploitation minière.

À cet effet, a-t-il poursuivi, la Direction de l'Environnement et les administrations municipales ont entrepris des actions de plantation de jeunes plants de diverses espèces afin de freiner l'érosion, ainsi que d'autres mesures préventives.

Concernant la gestion des déchets, il a précisé que l'installation de points de recyclage sur les marchés informels et dans les zones de loisirs, notamment dans les municipalités de Dundo et de Mussungue, ainsi que la collecte en porte-à-porte, ont contribué à l'amélioration de l'assainissement de base. Cette action sera étendue à d'autres municipalités.

Pascoal Txifuchi a toutefois souligné que 395 000 tonnes de déchets ont été produites dans la province au cours de l'année, en particulier dans les municipalités de Mussungue, Dundo et Chitato, dont 3 631 tonnes ont été recyclées.

Il a également expliqué que 77 décharges avaient été recensées jusqu'en 2025, mais qu'il n'en reste actuellement que 18.