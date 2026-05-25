Tunisie: Le CS Sfaxien tombe à domicile, l'ES Zarzis en finale

L'ES Zarzis a réalisé un véritable coup d'éclat en s'imposant sur la pelouse du CS Sfaxien (0-1), ce dimanche, au stade Taïeb Mhiri, validant ainsi son billet pour la finale de la Coupe de Tunisie.

Dans une rencontre disputée et engagée, les visiteurs ont fait la différence en première période grâce à K. Kassab (39'), auteur de l'unique but du match. Un avantage que les Zarzissiens ont su préserver jusqu'au coup de sifflet final, malgré une forte pression sfaxienne en seconde période.

Le CS Sfaxien, pourtant porté par son public et dominateur par séquences, a manqué d'efficacité dans les derniers mètres face à une défense de Zarzis solide, disciplinée et bien organisée.

Au terme d'un match maîtrisé dans la gestion et l'intensité, l'ES Zarzis décroche une qualification historique pour la finale, tandis que le CSS quitte la compétition avec des regrets.