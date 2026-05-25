Tunisie: Retraités - Vers de nouveaux avantages sociaux, sanitaires et culturels au pays ?

Une initiative législative visant à améliorer la prise en charge des retraités est en cours d'élaboration à l'Assemblée des représentants du peuple (ARP). Portée par une quarantaine de députés, la proposition prévoit un ensemble de mesures sociales, sanitaires et culturelles destinées à renforcer l'intégration de cette catégorie et à améliorer ses conditions de vie.

La députée Noura Chabrak a présenté les grandes lignes de ce projet, indiquant qu'il intervient dans un contexte marqué par la nécessité de réformer un cadre juridique ancien, datant de la loi n°114 de 1994 relative à la protection des personnes âgées.

Selon elle, ce texte vise à actualiser la législation en vigueur afin de mieux répondre aux défis actuels liés au vieillissement de la population et aux besoins spécifiques des retraités.

Intervenant sur Mosaïque Fm, elle a souligné que l'initiative en est encore à sa phase préliminaire, consacrée aux auditions des différentes parties prenantes, et reste ouverte à l'enrichissement et aux amendements.

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La députée a en outre insisté sur la nécessité de clarifier les notions juridiques fondamentales, notamment celles de "personne âgée" et de "retraité", afin d'assurer une meilleure cohérence du futur dispositif légal. Elle a par ailleurs rappelé l'importance accordée par la société tunisienne aux personnes âgées, tout en estimant que cette réforme permettra de regrouper et d'harmoniser les textes existants dans un cadre unique et plus efficace.

Des avantages sociaux et économiques élargis

Le projet de loi propose plusieurs mesures concrètes en faveur des retraités. Il prévoit notamment une réduction d'au moins 30 % sur les tarifs du transport public national et régional.

Cet avantage serait accordé sur présentation d'un « carnet de transport du retraité », dont les conditions d'obtention seront définies par voie réglementaire.

Pour les retraités tunisiens résidant à l'étranger, le texte envisage également une réduction d'au moins 30 % sur les tarifs des compagnies aériennes et maritimes nationales, hors périodes de forte affluence, selon des modalités fixées par décret.

Sur le plan sanitaire, la proposition prévoit l'exonération des retraités de la contribution aux services de prévention et de dépistage précoce du cancer et des maladies cardiovasculaires dans les établissements publics de santé.

Elle propose également la mise en place d'un circuit spécifique dédié aux retraités dans les hôpitaux publics, garantissant une priorité dans les consultations et les interventions chirurgicales, conformément aux dispositions qui seront arrêtées par le ministère de la Santé.

Dans les domaines culturel et touristique, le texte prévoit des réductions d'au moins 40 % sur les tarifs des hôtels et établissements touristiques en dehors des périodes de pointe, ainsi qu'une réduction d'au moins 50 % sur les billets d'accès aux festivals et manifestations culturelles.

Cette initiative s'inscrit dans une volonté plus large de valorisation du rôle des retraités dans la société et de consolidation de leurs droits à travers un cadre législatif modernisé et unifié.