Tunisie: Il promettait des shows à Dubaï - Des artistes piégés, un suspect arrêté à Tunis

Les unités de la police judiciaire de Tunis-ville ont procédé à l'arrestation d'un organisateur de soirées exerçant sans autorisation légale, dans le cadre d'une affaire d'escroquerie présumée ayant ciblé plusieurs artistes et rappeurs.

Le suspect est accusé d'avoir proposé de faux contrats de spectacles à Dubaï en échange de sommes d'argent versées à titre d'avances.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le mis en cause aurait contacté plusieurs artistes en leur promettant l'organisation de concerts et de prestations artistiques à l'étranger, notamment aux Émirats arabes unis.

Il leur aurait affirmé pouvoir leur obtenir des engagements rémunérés dans des salles de spectacle à Dubaï, avec des revenus jugés attractifs.

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Afin de renforcer la crédibilité de son offre, le suspect exigeait le versement de sommes d'argent présentées comme des avances destinées à couvrir les frais de réservation, de logistique et d'organisation des événements annoncés.

Les montants versés auraient atteint environ 15 000 dinars par artiste.

Les victimes ont toutefois fini par découvrir l'absence de toute démarche concrète, après plusieurs reports et promesses non tenues concernant la tenue des spectacles.

Face à ces retards répétés et à l'inexécution des engagements, plusieurs plaintes ont été déposées auprès des autorités compétentes.

Saisie de l'affaire, la police judiciaire de Tunis-ville a ouvert une enquête et mené des investigations de terrain, permettant d'identifier puis de localiser rapidement le suspect. Il a été interpellé sans incident.

Présenté aux plaignants, l'homme a été formellement reconnu par ces derniers. Sur décision du parquet près le tribunal de première instance de Tunis, il a été placé en garde à vue, dans l'attente de la poursuite des investigations visant à déterminer l'ensemble des circonstances de l'affaire et à identifier d'éventuelles autres victimes.

L'enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur cette affaire présumée d'escroquerie, avant la présentation du suspect devant la justice.