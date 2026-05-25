Tunisie: Il promettait des shows à Dubaï - Des artistes piégés, un suspect arrêté à Tunis

24 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par S. R

Les unités de la police judiciaire de Tunis-ville ont procédé à l'arrestation d'un organisateur de soirées exerçant sans autorisation légale, dans le cadre d'une affaire d'escroquerie présumée ayant ciblé plusieurs artistes et rappeurs.

Le suspect est accusé d'avoir proposé de faux contrats de spectacles à Dubaï en échange de sommes d'argent versées à titre d'avances.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le mis en cause aurait contacté plusieurs artistes en leur promettant l'organisation de concerts et de prestations artistiques à l'étranger, notamment aux Émirats arabes unis.

Il leur aurait affirmé pouvoir leur obtenir des engagements rémunérés dans des salles de spectacle à Dubaï, avec des revenus jugés attractifs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Afin de renforcer la crédibilité de son offre, le suspect exigeait le versement de sommes d'argent présentées comme des avances destinées à couvrir les frais de réservation, de logistique et d'organisation des événements annoncés.

Les montants versés auraient atteint environ 15 000 dinars par artiste.

Les victimes ont toutefois fini par découvrir l'absence de toute démarche concrète, après plusieurs reports et promesses non tenues concernant la tenue des spectacles.

Face à ces retards répétés et à l'inexécution des engagements, plusieurs plaintes ont été déposées auprès des autorités compétentes.

Saisie de l'affaire, la police judiciaire de Tunis-ville a ouvert une enquête et mené des investigations de terrain, permettant d'identifier puis de localiser rapidement le suspect. Il a été interpellé sans incident.

Présenté aux plaignants, l'homme a été formellement reconnu par ces derniers. Sur décision du parquet près le tribunal de première instance de Tunis, il a été placé en garde à vue, dans l'attente de la poursuite des investigations visant à déterminer l'ensemble des circonstances de l'affaire et à identifier d'éventuelles autres victimes.

L'enquête se poursuit afin de faire toute la lumière sur cette affaire présumée d'escroquerie, avant la présentation du suspect devant la justice.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.