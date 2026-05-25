Tunisie: Plafond annuel de la CNAM - Détails des nouvelles dispositions

La Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) a relevé, depuis le 1er février 2024, le plafond annuel des dépenses liées aux soins de santé externes. Cette mesure vise à alléger la charge financière des assurés sociaux et à améliorer l'accès aux prestations médicales.

Selon les nouvelles dispositions, le plafond annuel varie désormais entre 450 dinars pour un assuré individuel et 1 350 dinars pour une personne ayant à charge quatre bénéficiaires ou plus. Ce montant évolue progressivement en fonction de la composition familiale.

Des majorations sont également prévues afin de mieux tenir compte de certaines situations spécifiques. Le plafond peut ainsi être augmenté de 100 dinars pour chaque ascendant à charge ou enfant en situation de handicap.

Il est également majoré de 150 dinars pour la prise en charge des soins dentaires ainsi que pour le suivi de grossesse durant toute sa durée.

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Par ailleurs, certaines prestations médicales à coût élevé sont exclues du plafond annuel. C'est notamment le cas de l'imagerie par faisceau conique (Cone Beam) et de la scintigraphie, qui sont prises en charge intégralement en dehors du plafond annuel.

Enfin, la CNAM invite les assurés sociaux à consulter régulièrement leurs comptes et à suivre leurs dépenses de soins afin de bénéficier pleinement de leurs droits et d'optimiser l'utilisation des plafonds disponibles.