Tunisie: Aïd al-Adha - Ce qui va changer au marché de gros de Bir El Kassaa

La Société tunisienne des marchés de gros a annoncé un aménagement exceptionnel des horaires de fonctionnement du marché de gros de Bir El Kassaa, dans le gouvernorat de Ben Arous, à l'occasion de l'Aïd al-Adha.

Dans un communiqué publié, la société a précisé que le marché poursuivra normalement ses activités d'approvisionnement et de vente les dimanche 24 mai, lundi 25 mai et mardi 26 mai 2026, selon les horaires habituels en vigueur, et ce à titre exceptionnel afin d'assurer la continuité de l'approvisionnement.

Le communiqué indique également que les activités seront suspendues à partir de midi le mardi 26 mai 2026.

La reprise normale des activités est prévue pour le jeudi 28 mai 2026 à partir de 19h30, conformément aux horaires habituels du marché.

Cette mesure intervient dans le cadre des préparatifs liés à l'Aïd al-Adha et vise à garantir un approvisionnement régulier du marché durant cette période marquée par une forte demande.