Tunisie: Lait - Le pays veut éviter le scénario de la pénurie

Le ministère de l'Agriculture a engagé une réflexion nationale pour actualiser la stratégie du secteur laitier et définir une nouvelle feuille de route destinée à relancer une filière confrontée à de multiples difficultés structurelles.

Cette initiative a été au coeur d'un dialogue ouvert organisé le 21 mai courant, réunissant près de 70 participants représentant les secteurs public et privé, des professionnels, des chercheurs ainsi que des partenaires internationaux, a indiqué l'expert en affaires agricoles Anis Ben Rayana.

Selon les données de la Direction générale de la production agricole pour l'année 2021, le secteur laitier représente environ 11 % du produit intérieur brut agricole et 12 % de la valeur globale de la production agricole en Tunisie. La filière regroupe actuellement près de 86 000 éleveurs.

Cependant, le secteur fait face à une dégradation continue de plusieurs indicateurs. Le cheptel laitier a ainsi reculé de 26 % entre 2013 et 2025, passant de 458 000 à 339 000 vaches laitières. Malgré cela, la production moyenne par vache a atteint 3 804 litres par an en 2024, un niveau qui reste inférieur au potentiel réel du cheptel, encore insuffisamment exploité selon l'expert.

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Anis Ben Rayana a expliqué que la filière subit les effets conjugués de plusieurs facteurs, notamment la sécheresse, la baisse du cheptel, la dépréciation du dinar et son impact sur les importations, ainsi que le manque d'aliments pour bétail, la faiblesse des investissements et la diminution des importations des intrants destinés à l'alimentation animale.

Il a en outre souligné que les conditions actuelles d'alimentation limitent l'exploitation des capacités productives des vaches à seulement 60 % de leur potentiel réel.

Lors de cette rencontre, la Banque mondiale a présenté un nouveau mécanisme de financement baptisé "AgriConnect", visant à soutenir 300 millions d'agriculteurs africains à l'horizon 2030.

La Tunisie a été sélectionnée dans le cadre de cette initiative à travers le secteur laitier. Le programme prévoit notamment la mise en place d'une cartographie numérique des éleveurs, le développement du système de collecte du lait, l'amélioration des services proposés aux professionnels et l'intégration des enjeux climatiques dans la stratégie de développement de la filière.