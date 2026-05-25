Tunisie: Coupe de Tunisie - L'ES Zarzis refroidit le CS Sfaxien à la pause (1-0)

Le CS Sfaxien est rentré aux vestiaires mené sur sa pelouse du stade Taïeb Mhiri, après une première période à l'avantage de l'ES Zarzis, plus réaliste dans les moments clés.

Les visiteurs ont réussi à faire la différence à la 39e minute grâce à K. Kassab, auteur de l'unique but du premier acte, concrétisant une action bien négociée dans le camp sfaxien.

De son côté, le CSS a tenté de prendre l'ascendant dans la possession, sans toutefois parvenir à se montrer réellement tranchant dans les trente derniers mètres, butant sur une défense zarzissienne bien en place et disciplinée.

À la pause, l'ES Zarzis confirme sa solidité et sa capacité à exploiter la moindre opportunité, tandis que le CS Sfaxien se retrouve dos au mur et devra hausser nettement son niveau offensif en seconde période pour espérer renverser la situation.