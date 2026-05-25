Angola: Les pompiers angolais déplorent 49 décès ce week-end

25 Mai 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par CPM/VIC/SB

Luanda — Quarante-neuf personnes ont perdu la vie et 47 ont été blessées ce week-end en Angola, suite à 112 interventions recensées par le Service de Protection civile et Pompiers (SPCB).

Selon le rapport d'intervention des 72 dernières heures, transmis à l'ANGOP ce lundi, on constate une augmentation de 34 décès, une diminution de 48 blessés et une baisse de 31 interventions par rapport à la même période l'an dernier.

Parmi les décès, 28 sont dus à des glissements de terrain, 10 à des accidents de la route, 7 à des noyades présumées, et un cas est imputable à une cause inconnue, un autre à une chute grave, un autre à une agression et un dernier à un suicide présumé par pendaison.

Quant aux blessés, le rapport indique que 27 décès sont imputables à des accidents de la route, 6 à des agressions, 4 à des glissements de terrain, 3 à des attaques d'animaux sauvages et 2 à des accidents domestiques (piqûres d'abeilles, chutes graves, trébuchements et brûlures).

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Le bulletin fait état du décès de 28 personnes, âgées de 20 à 35 ans, suite à un glissement de terrain survenu dans une mine artisanale de la municipalité de Nambuangongo, province de Bengo.

Il mentionne également l'accident de la route survenu dimanche soir sur l'avenue Fidel de Castro, en direction du Benfica 11 de Novembro, dans la municipalité de Belas, province de Luanda, qui a fait huit morts et cinq blessés.

Au cours des dernières 72 heures, le SPCB a également effectué 133 interventions diverses, dont 73 prises en charge pré-hospitalières.

Le document souligne que, durant cette période, le SPCB disposait d'un effectif total de 2 424 pompiers et de 104 moyens, incluant du matériel de lutte contre l'incendie, des véhicules de secours, des embarcations, des ambulances, des bateaux, etc.

Lire l'article original sur ANGOP.

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