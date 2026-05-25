Angola: Le Gouvernorat de Bengo soutient les familles des victimes de l'effondrement minier

Caxito ( — La gouverneure de la province de Bengo, Maria Antónia Nelumba, a assuré dimanche à Nambuangongo son soutien indéfectible aux familles des 28 victimes de l'effondrement d'une mine d'or, en vue des funérailles prévues mardi.

La gouvernante s'est rendue dimanche dans la commune de Canacassala, dans la municipalité de Nambuangongo, pour rencontrer les familles endeuillées et leur témoigner son soutien moral.

« Nous avons perdu des êtres chers, mais nous ne devons pas perdre espoir ni notre détermination à empêcher que de telles tragédies ne se reproduisent. Le Gouvernorat est et restera aux côtés des familles », a déclaré Maria Antônia Nelumba.

Selon les autorités, 28 corps ont déjà été retrouvés sur le site et quatre personnes ont survécu, les équipes procédant actuellement à l'identification des corps afin de les remettre ultérieurement aux familles.

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Selon Deolinda João, administratrice municipale de Nambuangongo, le site de l'incident est une zone récente d'exploitation aurifère illégale, qui aurait été en activité pendant environ trois mois, la même information ayant été confirmée par le délégué du Ministère de l'Intérieur et commandant provincial de la police nationale de Bengo, le commissaire Delfim Kalulu Inácio.