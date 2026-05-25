Algérie: La numérisation du registre des doléances des citoyens, un pas qualitatif vers la modernisation de l'administration

OULED DJELLAL — Le médiateur de la République, Mohamed Hattab, a souligné, dimanche à Ouled Djellal, l'importance du processus de numérisation du registre des doléances des citoyens qui constitue une étape qualitative vers la modernisation de l'administration et le renforcement de la démocratie participative.

M. Hattab a précisé, lors d'une visite des services de l'état-civil de la commune d'Ouled Djellal, dans le cadre d'une visite de travail dans cette wilaya, que le registre des doléances s'inscrit dans le cadre de "la consolidation des principes de la démocratie participative en permettant au citoyen de contribuer à l'amélioration de la performance du service public et d'exprimer ses avis, ses propositions et ses préoccupations en tant que partenaire essentiel dans le développement et l'amélioration du service public".

Il a ajouté que parmi les objectifs essentiels de ce mécanisme figure "la réduction des déplacements des citoyens, en particulier ceux résidant en zones éloignées, en rapprochant l'administration du citoyen et en facilitant les procédures de réception et de traitement de leurs préoccupations, ainsi que la rapidité de prise en charge et l'amélioration du niveau d'efficacité et de rendement, tout en permettant de suivre les étapes de leur traitement de manière transparente et en temps réel".

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Le même responsable a suivi, dans la salle de réunions du siège de la wilaya, un exposé sur les activités de la délégation locale du médiateur de la République, présenté par son responsable, Farid Amara, qui a indiqué que cette instance a reçu, depuis l'année 2025, pas moins de 578 citoyens et traité 100 requêtes liées au développement.

Le médiateur de la République devrait poursuivre sa visite dans la wilaya d'Ouled Djellal en inspectant plusieurs équipements publics et en écoutant des préoccupations de citoyens.