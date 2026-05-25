Algérie: Arrivée de deux navires chargés de plus de 36.000 têtes ovines en provenance d'Espagne

ORAN — Deux navires transportant des cargaisons de moutons importés d'Espagne, totalisant plus de 36.000 têtes ovines, ont accosté à la fin de la semaine dernière au port d'Oran, dans le cadre de la mise en oeuvre du programme d'importation des moutons destinés à l'Aïd El-Adha, a-t-on appris, dimanche, auprès de l'Office régional des viandes de l'Ouest.

Le port a ainsi accueilli, vendredi dernier, une première cargaison composée de 26.180 têtes ovines, puis une seconde cargaison de 10.000 têtes, samedi, selon la même source.

Les deux cargaisons ont été déchargées immédiatement après l'achèvement des procédures de contrôle sanitaire effectuées par les inspecteurs vétérinaires, avec la mobilisation de tous les moyens humains et logistiques nécessaires, a-t-on indiqué.

Dans ce cadre, l'Office régional des viandes de l'Ouest a mobilisé d'importants moyens matériels et humains afin d'assurer le bon déroulement de l'opération, notamment à travers la mise à disposition de camions spécialisés pour le transport du bétail vers les wilayas de l'intérieur du pays, ainsi que vers une wilaya du Sud.

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Des équipes de terrain spécialisées ont également été déployées pour coordonner l'action des différents intervenants, notamment les services vétérinaires, sécuritaires et administratifs, a-t-on précisé.

Selon le même office, d'autres cargaisons de moutons importés depuis des pays de l'Union européenne et d'Europe de l'Est devraient être réceptionnées, au cours de cette semaine, à l'approche de l'Aïd El-Adha.