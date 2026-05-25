Afrique: L'Algérie termine 3e avec 78 médailles

24 Mai 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ORAN — L'Algérie a terminé à la troisième place du Championnat d'Afrique Open de para-powerlifting, clôturé dimanche à la salle omnisports du complexe olympique "Miloud-Hadefi" d'Oran, avec un total de 78 médailles : 20 en or, 35 en argent et 23 en bronze.

La première place est revenue à l'Egypte, qui a récolté 84 médailles, dont 47 en or, 28 en argent et 9 en bronze. Le Nigeria s'est classé deuxième avec 49 médailles : 32 en or, 12 en argent et 5 en bronze.

Lors de leur dernière sortie sur le plateau, les athlètes algériens ont ajouté une nouvelle médaille d'argent à leur palmarès à l'issue de l'épreuve Open par équipes, disputée dimanche face à l'Irak en clôture de la compétition.

"Les résultats obtenus par les athlètes algériens sont très honorables, d'autant plus que nous avons décroché des médailles devant des champions paralympiques", a déclaré l'entraîneur national adjoint, Habib Belhaou.

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Au-delà des titres et des médailles mis en jeu, ce rendez-vous continental d'Oran a permis aux athlètes participants d'engranger de précieux points au classement mondial, avec pour objectif la qualification au Championnat du monde prévu en décembre prochain à Bahreïn. Cette échéance marquera également le début des qualifications pour les Jeux paralympiques de Los Angeles 2028.

Cette manifestation sportive, dédiée aux athlètes à besoins spécifiques, a été organisée sur quatre jours par la World Para Powerlifting (WPPO), en collaboration avec la Fédération algérienne handisport (FAH), sous l'égide du ministère des Sports.

La compétition a enregistré la participation de 151 athlètes (92 hommes et 59 femmes) représentant 15 pays africains, ainsi que plusieurs nations asiatiques, dont l'Iran, l'Irak, Bahreïn et le Kazakhstan, en plus de la Grèce pour l'Europe.

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