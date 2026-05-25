Algérie: 2200 dessertes supplémentaires pour le transport des voyageurs à travers les différentes gares routières

ALGER — La Société nationale d'exploitation et de gestion des gares routières de transport de voyageurs (SOGRAL) a annoncé, dimanche dans un communiqué, la programmation de 2.200 dessertes supplémentaires au niveau national, en prévision de l'Aïd El-Adha.

La société a précisé avoir mis en place un programme exceptionnel comprenant 2.200 dessertes supplémentaires, soit l'équivalent de 103.000 sièges additionnels à travers les différentes gares routières, pour satisfaire les besoins croissants des citoyens en matière de transport à l'occasion de l'Aïd El-Adha, et ce conformément aux instructions du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports.

Le ministère de tutelle a donné des instructions à l'ensemble des entreprises de transport des voyageurs relevant du groupe public de transport terrestre TRANSTEV, afin de coordonner les efforts pour assurer des dessertes supplémentaires. Il a instruit également les directions des transports de wilaya d'accorder des autorisations exceptionnelles à toutes les entreprises de transport publiques et privées pour adhérer à cette démarche et assurer les déplacements des voyageurs dans les meilleures conditions, lit-on dans le communiqué.

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Le programme supplémentaire se poursuivra à travers les différentes gares après l'Aïd pour garantir le retour des voyageurs dans de bonnes conditions, précise la même source, soulignant que la société veille à appliquer un système de permanence pendant les jours de l'Aïd, et ce en coordination avec les directions des transports.

Les directions des transports de wilaya avaient adressé des correspondances à l'ensemble des entreprises de transport publiques et privées, comprenant le calendrier des agents de permanence chargés d'assurer les dessertes durant les trois jours de l'Aïd El-Adha, insistant sur la nécessité de s'y conformer en coordination avec les différents organismes concernés, particulièrement la direction des gares routières.

Afin de garantir des services à la hauteur des attentes des voyageurs au sein des gares routières, la direction de la SOGRAL a suspendu l'ensemble des congés hebdomadaires et annuels des travailleurs, notamment ceux des guichets, de l'hygiène et de la sécurité.

Dans le même contexte, la société SOGRAL a lancé un nouveau service numérique permettant aux voyageurs, depuis la semaine dernière, d'acheter des billets aller-retour via internet.

Ce service concerne, dans une première étape, les lignes reliant la gare routière d'Alger à Biskra, Sétif et Tlemcen, avant sa généralisation progressive à l'ensemble des gares routières du pays.

Dans le cadre de l'amélioration de la qualité des services fournis aux citoyens et de la facilitation de leurs déplacements, notamment à travers la réduction des files d'attente générées par la forte demande sur les billets dans les gares routières, la société a annoncé la mise en place de 375 guichets de vente de billets à l'échelle nationale, dont 152 équipés de terminaux de paiement électronique (TPE).

Par ailleurs, l'application "Mahatati" a été étendue à 62 gares routières gérées par la SOGRAL, permettant ainsi aux voyageurs d'acheter leurs billets en ligne, sans avoir à se déplacer vers les gares, note la même source.

La SOGRAL a, en outre, fait état de la vente de plus de 423.000 billets électroniques depuis le lancement de ce service, via l'application "Mahatati", qui permet de consulter en temps réel les programmes des dessertes et d'effectuer les paiements en ligne à l'aide des cartes de paiement postales et bancaires (CIB).

La société a également enregistré deux millions de téléchargements de l'application "Mahatati" depuis son lancement, conclut le communiqué.