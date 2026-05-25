Algérie: Début de l'examen d'attestation de niveau des apprenants à distance pour les cycles moyen et secondaire

ALGER — Les épreuves de l'examen d'attestation de niveau des apprenants à distance des cycles moyen et secondaire, au titre de l'année scolaire 2025-2026, ont débuté dimanche, avec la participation de plus de 700.000 candidats répartis à travers 2.369 centres d'examen au niveau national.

Donnant le coup d'envoi de ces épreuves depuis le CEM "Haroun ar-Rachid" à Alger, le directeur général de l'Office national de l'enseignement et de la formation à distance (ONEFD), Mohamed Bouaziz, accompagné de la directrice de l'éducation d'Alger-Centre, Nadia Bentahar, a indiqué que "tous les moyens humains et matériels ont été mobilisés afin d'assurer le bon déroulement de cet examen auquel prennent part 700.100 apprenants".

M. Bouaziz a précisé que le nombre de candidats à cet examen, qui se déroule sur une seule journée, s'élève à 272.900 candidats pour le cycle d'enseignement moyen, et à 427.200 candidats pour le cycle d'enseignement secondaire.

Dans ce cadre, 37.503 apprenants au sein des établissements pénitentiaires passent également l'examen d'attestation de niveau des deux cycles.

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A cette occasion, M. Bouaziz a souligné l'importance de l'enseignement à distance, devenu un moyen de soutien à l'enseignement classique, car constituant "une seconde chance pour les apprenants souhaitant améliorer leur niveau scolaire en vue d'obtenir le Brevet de l'enseignement moyen (BEM) et le baccalauréat", se félicitant des bons résultats réalisés durant les dernières années.

Concernant la numérisation, le même responsable a fait savoir que l'ONEFD est en passe d'utiliser les technologies de l'intelligence artificielle dans l'analyse des résultats des apprenants pour développer des méthodes pédagogiques à même d'améliorer les performances.