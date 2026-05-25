Algérie: Des rencontres très disputées lors de la 1ere journée

ALGER — Les vingt rencontres de la 3e édition du Tournoi national des jeunes talents U15 qui a débuté, samedi 2026 à Oran, ont été particulièrement disputées, avec un niveau technique appréciable et un engagement remarquable de l'ensemble des équipes participantes.

Durant cette première journée comptant pour le premier tour de la compétition, chaque sélection de wilaya a disputé deux matchs, sur les terrains du stade Habib-Bouakeul, du stade de Bethioua, du stade d'El Kerma et du stade Benokba. Les rencontres restantes du premier tour sont programmées pour la journée de dimanche.

Les matchs se sont déroulés dans d'excellentes conditions organisationnelles et sous le regard attentif des cadres des différentes sélections nationales ainsi que des membres de la DTN, mobilisés pour observer et identifier les éléments les plus prometteurs présents à ce tournoi.

Organisée par la Direction technique nationale (DTN), cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la stratégie de détection et de suivi des jeunes talents en vue de la constitution de l'ossature de la future sélection nationale de la catégorie.